Höchenschwand Bürgermeister Stefan Dorfmeister feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum

Stefan Dorfmeister feiert sein Dienstjubiläum. Landrat Martin Kistler überreicht ihm die Ehrenurkunde und blickt in der Laudation auf einige Wegstationen des Bürgermeisters.

Höchenschwand – Landrat Martin Kistler nutzte den Rahmen der öffentlichen Gemeinderatsitzung am vergangenen Montag, um Bürgermeister Stefan Dorfmeister die Ehrenurkunde zum 25-jährigen Jubiläum im öffentlichen Dienst zu überreichen.

In seiner Laudatio blickte der Landrat auf einige Wegstationen des Höchenschwander Bürgermeisters zurück. "Der Weg zum Bürgermeister war dir nicht zwingend vorgezeichnet, denn nach deiner Realschulzeit folgte zunächst eine Ausbildung beim Bundesgrenzschutz und daran anschließend zum Groß- und Außenhandelskaufmann", erinnerte der Landrat. Erst nach dem Erwerb der Fachhochschulreife an den gewerblichen Schulen in Bad Säckingen und einer erfolgreichen Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst habe Dorfmeister im Jahre 1994 seine Verwaltungslaufbahn als Sachbearbeiter beim Sozialamt der Stadt Freiburg begonnen.

Nach einiger Zeit auch als Selbstständiger im Versicherungswesen sei der heutige Höchenschwander Rathauschef ab 2000 als Beamter im Sozial- und Versicherungsamt der Stadt Kempten tätig gewesen, bevor er sich 2002 auf die Stelle des Leiters des Ordnungsamtes der Stadt Wehr beworben habe. Im Herbst 2003 habe sich Dorfmeister dann auf die Stelle des Bürgermeisters von Höchenschwand beworben, wo er im zweiten Wahlgang mit 56,8 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Werner Rautenberg gewählt worden sei. Dorfmeister habe keine leichte Situation vorgefunden, sagte Kistler rückblickend auf dessen Dienstantritt am 1. November 2003. Die Gesundheitsreform hatte in der Gemeinde zu Rückgängen bei den Kurgästen und den Übernachtungszahlen geführt.

In den Folgejahren mussten hohe Verluste im Kurhaushalt abgedeckt werden, obwohl Höchenschwand als Flächengemeinde nur über ein geringes Gewerbesteueraufkommen verfügte. Stefan Dorfmeister habe es aber in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und seinem Verwaltungsteam geschafft, die Gemeinde weiterzuentwickeln und für viele Projekte Fördermittel zu bekommen.

Als Bilanz der ersten Amtszeit nannte der Landrat Investitionen von rund elf Millionen Euro und Zuschüsse in einer Höhe von 5,3 Millionen. Zeugnisse der erfolgreichen Arbeit von Dorfmeister seien beispielhaft die Weiterentwicklung des Kurortes zu einem Kur- und Ferienort, verbunden mit der Steigerung der Übernachtungszahlen auf jährlich über 200 000, die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben über die Erweiterung des Gewerbegebietes in Tiefenhäusern, die Übernahme des Kindergartens und die Einrichtung einer Kinderkrippe, die Ersatzbeschaffung der Feuerwehrdrehleiter, die Modernisierung des Haus des Gastes, hohe Investitionen in die Wasser- und Abwasserversorgung der Gemeinde und zuletzt der Neubau des Rathauses mit einer Investitionssumme von über zwei Millionen Euro. Landrat Martin Kistler dankte auch im Namen aller Mitarbeiter des Landratsamts und der Kreistagskollegen, dessen Mitglied Dorfmeister seit 2009 ist.