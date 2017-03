Höchenschwand Bilanz des SV Höchenschwand fällt gemischt aus

Die Bilanz des SV Höchenschwand fällt gemischt aus: Während die Trainer der ersten und zweiten Mannschaft über die Motivation der Spieler klagten, gab es von den Trainern der Jugend- und Frauenmannschaft lobende Wort. Der Vorsitzender des Sportvereins Christian Schlachter kündigte in der Hauptversammlung seinen Rückzug an.

Die Mitglieder des Sportvereines sind mit ihrem Führungsteam zufrieden. Bei der Hauptversammlung in der „Hachostube“ wurden der Vertreter des Vorsitzenden Yannic Götz, der Kassierer Markus Schlageter, der Spielausschussvorsitzende Rainer Baumgartner und die Beisitzer Markus Baumgartner, Jan Schwarz und Thomas Merz einstimmig bestätigt. Der Vorsitzende Christian Schlachter kündigte an, dass er sein Amt im nächsten Jahr aus beruflichen Gründen abgeben werde.

Nicht mehr kandidiert hatten die Beisitzer Alex Villinger und Jens Meurer. Zu ihren Nachfolgern wurden einstimmig Michael Zanotti und Alexander Schuhmacher gewählt. Einstimmig bestätigten die Mitglieder den Jugendleiter Andreas Looss. Dieser war in der Jugendsitzung als Leiter gewählt worden. Bestätigt wurden auch die Kassenprüfer Claudius Rautenberg und Martin Backhaus.

Die Berichte des Vorsitzenden, der verschiedenen Mannschaftsführer und des Jugendleiters spiegelten ein Sportjahr mit Höhen und Tiefen wieder. „Die Lage ist ernst“, meinte der Trainer der ersten Mannschaft, Markus Althoff, in seinem Bericht. Die Mannschaft habe viele Punkte verschenkt und befinde sich nun im unteren Drittel der Tabelle. Gründe sah der Trainer neben Verletzungen, Beruf und Studium auch in der mangelnden Einstellung der Spieler. Für die Rückrunde sei ein Umdenken erforderlich, forderte dieser. Auch der Trainer der zweiten Mannschaft, Jan Kaiser, klagte über die Motivation seiner Spieler im Training. Es fehle aber auch an Nachwuchsfußballern, so dass häufig Spieler der dritten Mannschaft aushelfen müssten.

Aber es gab auch positive Nachrichten. So beurteilte Christian Schlachter die Zusammenarbeit mit dem Sportverein Häusern über die verschiedenen Spielergemeinschaften sehr positiv. Der Trainer der AH-Abteilung, Oliver Rombach, lobte die die Erfolge der älteren Fußballer bei den verschiedenen Turnieren. Der Trainer der Damenmannschaft, Manni Dobler, freute sich in seinem Bericht, dass die Damen die Hinrunde als Tabellenführer beendet hatten. Auch die C-Jugend war sehr erfolgreich. Sie beendete ihre Serie als Staffelsieger. Positiv sah auch Andreas Looss die Motivation und die Ergebnisse in der Jugendabteilung, in der zurzeit 100 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Trainingsgruppen betreut werden. Höhepunkte hier waren das Jugendhallenturnier im Dezember und das vom SC Freiburg angebotene Füchslecamp im Sommer. Auch in diesem Jahr werde es wieder ein „Füchslecamp“ mit dem SC Freiburg geben. Die 60 Plätze sind aber schon weg, ergänzte der Vorsitzende Christian Schlachter. Sehr erfolgreich ist auch die Karateabteilung im Sportverein. Hier berichtete Melanie Hinz unter anderem vom dem Südwestdeutschen Meistertitel durch Lia Willenbrock.

In seinem Ausblick informierte Christian Schlachter, dass sich der SV wieder am Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde beteiligen werde.



Der Verein

Der SV Höchenschwand wurde am 25. Juli 1928 gegründet. Er zählt mit 410 Mitgliedern und einer Jugendabteilung von 103 Kindern zu den größten Vereinen auf dem Höchenschwanderberg. Vorsitzender ist Christian Schlachter, Telefon 07672/341 08 14.