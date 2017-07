Höchenschwand Biker lassen beim Motorradtreffen in Höchenschwand die Reifen brennen

Der Bikeclub "Devil-Rider's Unterberg" ist zufrieden: Dank des guten Wetters waren wieder viele Motorradbegeisterte beim 26. Motorradtreffen auf dem Festplatz in Tiefenhäusern. Die gemeinsame Ausfahrt der Biker führte durch den Hotzenwald und nach Bad Säckingen.

Zufriedene Mienen gab es bei den Verantwortlichen des Motorrad Clubs "Devil-Rider's Unterberg". Dank des sommerlichen Wetters hatten am vergangenen Wochenende sehr viele Motorradbegeisterte und Anhänger des Vereines die Veranstaltungen zum 26. Motoradtreffen auf dem Festplatz in Tiefenhäusern besucht.

Schon die Auftaktveranstaltung war gut besucht. Wie im vergangenen Jahr brachte der Rockmusiker "Memphis" mit seiner Gitarre die Gäste in Stimmung. Bei "Benzingesprächen" am stimmungsvoll flackernden Lagerfeuer wurden Erfahrungen ausgetauscht. Ein besonderes Spektakel bot wieder die "Black Forest Burn Out Crew". In einem abgesperrten Käfig ließen sie die leicht mit Benzin getränkten Reifen ihrer Kräder so lange durchdrehen, bis diese qualmten und schließlich Feuer fingen. Erst am frühen Morgen suchten die letzten Festbesucher ihre in der Nähe aufgestellten Zelte auf. "Es war der von uns gewünschte, gelungene Auftakt des diesjährigen Treffens", zeigte sich der Vorsitzende des Clubs, Fritz Vogelbacher, zufrieden.

Weitere Motorradfahrer reisten am Samstagnachmittag an. Wie in jedem Jahr gab es am Nachmittag eine Ausfahrt in den südlichen Schwarzwald. Geführt von Matthias Ebi ging es über Görwihl, Rickenbach und Rippolingen nach Bad Säckingen. Die Rückfahrt führte über den Eggberg nach Todtmoos, wo eine kurze Pause eingelegt wurde. Nach etwa zwei Stunden hatte dann die Gruppe wieder den Festplatz in Tiefenhäusern erreicht. "Alle Teilnehmer haben die 90 Kilometer lange Strecke ohne technische Probleme oder körperliche Blessuren bewältigt", zeigte sich Ebi zufrieden.

Am Abend begeisterte die heimische Band "Stone Free" aus Bernau auf dem gut besuchten Festgelände mit Rock- und Popmusik. Bei Titeln wie "Summer of 69" von Bryan Adams, "With A Little Help from my friends" von Joe Cocker oder "Männer" von Herbert Grönemeyer zeigte die Band ihr großes Können.

Mit einem Frühstück am Sonntagmorgen ging das 26. Motorradtreffen zu Ende. "Unser Fest war in diesem Jahr von der Witterung sehr begünstigt, denn es war sommerlich warm. Auch ein Gewitterguss am Samstag gegen Abend hat der Veranstaltung nicht geschadet", zog Fritz Vogelbacher ein positives Fazit.