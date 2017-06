Höchenschwand Besitzer lehnt Parkplatznutzung beim Frohnschwander Bauernmarkt ab

Höchenschwand diskutiert daher einen neuen Standort für den Strohskulpturenwettbewerb. Der Gemeinderat entscheidet über die Verlegung im Juli.

Bei der Organisation des achten Strohskulpturenwettbewerbes der Gemeinde, der vom 3. September bis zum 8. Oktober beim Bauernmarkt in Frohnschwand durchgeführt werden sollte, gibt es offenbar Probleme. Bürgermeister Stefan Dorfmeister informierte am Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, dass die bisherige Parkfläche unterhalb des Bauernmarktes nicht mehr genutzt werden könne.

Der Besitzer lehne die Nutzung ab, weil er befürchte, dass die Humusauflage durch die Autoreifen der geparkten Fahrzeuge beschädigt werde. "Unsere Verhandlungen sind gescheitert. Selbst unser Alternativangebot, diese Fläche für eine langfristige Nutzung zu kaufen oder mit einem anderen Grundstück zu tauschen, wurden abgelehnt", sagte der Bürgermeister.

Die Gemeinde habe sich zwar nach Alternativen umgeschaut und auch ein Grundstück auf der anderen Straßenseite angeboten bekommen. Neben den zu hohen Forderungen des Grundstückeigners sei diese Fläche aber auf Grund der topografischen Verhältnisse nicht so geeignet. Hier müssten die Besucher bis zu 600 Meter zu Fuß gehen, um das Ausstellungsgelände zu erreichen. Auch müsse die Abfahrt durch den Ort Oberweschnegg erfolgen, was hier zu einem Verkehrschaos führen würde. Gemeinderat Georg Villinger zeigte für das Verhalten des Landwirtes kein Verständnis. Der Strohskulpturenwettbewerb sei ein Markenzeichen für Höchenschwand und locke bis zu 35 000 Tagestouristen an. Diese Veranstaltung sorge beim Bauernmarkt, der letztlich den Landwirten gehöre, für eine erhebliche Umsatzsteigerung. Auch für die Höchenschwander Vereine lohne sich durch die Bewirtung an den Wochenenden eine Beteiligung.

So hätte sich in diesem Jahr ein weiterer Verein angemeldet, nun würden 13 Vereine mitmachen. "Es ist einfach nicht akzeptabel, dass nun der Besitzer dieses Grundstückes diese tolle Veranstaltung verhindert, denn ohne genügend Parkfläche geht es nun mal nicht", sagte Villinger. Dieser wies auch darauf hin, dass der Landwirt für die Inanspruchnahme seines Grundstückes immer gut entschädigt worden sei. "Die bisherigen Strohskulpturenwettbewerbe waren immer sehr gute Erntejahre für den Landwirt", sagte der Gemeinderat.

In der Diskussion wurden Überlegungen zur Verlegung des Wettbewerbes nach Höchenschwand angestellt. Gemeinderat Claudius Rautenberg schlug dafür das Natursportzentrum vor. Hier gäbe es keine Parkplatzprobleme und für die Bewirtung stehe die gemeindeeigene Tennishalle zur Verfügung. Auch Rautenberg zeigte kein Verständnis für das Verhalten des Landwirtes. Gemeinderätin Daniela Kirner-Arnold sah in einer Verlegung des Wettbewerbes nach Höchenschwand auch eine Chance für den Ort. Schon früher sei Höchenschwand als Standort für den Strohskulpturenwettbewerb diskutiert worden.

Bürgermeister Stefan Dorfmeister war ebenfalls nicht abgeneigt, den Wettbewerb nach Höchenschwand zu verlegen. Man könne damit auch Erfahrungen sammeln, inwieweit die Tennishalle sich für solche Großveranstaltung nutzen lasse. Der Sprecher der Höchenschwander Vereine, Bernd Vogelbacher, will zunächst die teilnehmenden Vereine informieren. Bis Mitte Juli will der Gemeinderat endgültig festlegen, ob der Wettbewerb in Höchenschwand stattfindet.