Höchenschwand Ausflug in die Welt der Oper

Grundschüler erleben eine spannende Gruselgeschichte. Der Kursaal in Höchenschwand wurde zur großen Bühne.

Höchenschwand (pic) Einen interessanten Ausflug in die Welt der Oper unternahmen die Schüler der vier Grundschulklassen der Werkrealschule Höchenschwand mit der „Tournee Oper Mannheim (TOM)“. Bei der Aufführung der Kinderoper „Edgar das gruselige Schlossgespenst“ erlebten sie ein aufregendes und spannendes „ Gruselduell“ um die Besitzrechte des Schlosses „Kettenrasselstein“.

Edgar (Albrecht von Stackelberg), ein waschechter, flotter Geist, erbt von seiner Tante ein richtiges Geisterschloss. Leider hat die ganze Sache einen kleinen Haken und der heißt Violetta (Hanna Czarnecka), das ehemalige Zimmermädchen von Tante Agathe. Diese hält sich für die rechtmäßige Erbin und will „ihr“ Schloss nicht einfach so kampflos aufgeben. Edgar und Violetta gehen eine Wette ein. Ein Gruselduell soll entscheiden, wem das Schloss in Zukunft gehören soll. Und dann erscheint auch noch ein Notar, der verkündet, dass die Familie Spinnenfleck Erbe des Schlosses sein könnte. Ein packendes Duell mit Kettenrasseln, schwarzen Katzen, einer ruhelos durch Gänge wandelnden weißen Dame, herrenlosen Ritterrüstungen sowie viel Musik quer durch die Operngeschichte von Mozart bis Bizet begeisterte die Schüler der Höchenschwander Grundschule.

„Die Kontakte zu TOM hat ein Werber des Ensembles hergestellt und so konnten wir die Aufführung am Mittwoch realisieren“, erzählte Schulleiter Arno Wagner. Bereits im Vorfeld bekam die Schule ausführliches Unterrichtsmaterial zur Handlung der Oper und den Komponisten.

So sangen Edgar und Hanna bekannte Arien aus der „Zauberflöte“, „Cosi fan tutte“, „Figaros Hochzeit“, „Don Giovanni“ (Wolfgang Amadeus Mozart), „Carmen“, (Georges Bizet), „Zigeunerbaron“ und „Walzerkönig“ (Johann Baptist Strauss), „Der Freischütz“ (Carl Maria von Weber) und „Die weiße Dame“ (Francois-Adrien Boieldieu). Im Musikunterricht lernten die Kinder das Themenlied der Oper „Das Leben als Schlossgespenst“ auswendig. Bei der Aufführung im Kursaal konnten sie es dann mehrmals singen. Eine besondere Überraschung gab es für je zwei Kinder aus den vier Grundschulklassen. Sie wurden in weißen Gewändern gehüllt als „Gruselkinder“ in die Handlung eingebaut, was ihnen sichtlich sehr viel Spaß bereitete.

Am Ende der spannenden Aufführung gab es reichlich Applaus. Zum Abschluss stellten sich die beiden Darsteller den vielen Fragen der Kinder. Für den Nachhauseweg gab es für alle Kinder Autogrammkarten.