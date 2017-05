Höchenschwand Auf Abschiedtournee: Tony Marschall kommt nach Höchenschwand

Tony Marschall kommt am Sonntag, 21. Mai, um 14 Uhr im Rahmen seiner großen Abschiedstournee ins Haus des Gastes nach Höchenschwand. Als Stargäste hat sich der Sänger Die Ladiner, Nicol Stuffer und seinen Sohn Pascal Marshall eingeladen.

Höchenschwand – Eine Ära geht zu Ende. Am Sonntag, 21. Mai, um 14 Uhr (Einlass 13 Uhr) kommt die Legende „Tony Marshall“ im Rahmen seiner großen Abschiedstournee ins Haus des Gastes nach Höchenschwand. Der Stimmungsmacher begibt sich auf eine große Abschiedstournee mit mehr als 80 Konzerten, um bei seinen vielen treuen Fans ein musikalisches „Danke“ für die schönen Jahre zu sagen oder besser zu singen, heißt es in der Ankündigung. 60 Jahre steht Marschall auf der Bühne, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz, erfolgreich als Moderator in ZDF Sendungen wie „Lass’ das mal den Tony machen“. Seine unzähligen Lieder werden unvergessen bleiben: „Schöne Maid“, “Ich fang’ für Euch den Sonnenschein“, „Heute hau’n wir auf die Pauke“, „Auf der Straße nach Süden“, „Sierra Madre“, „Bora Bora“, „Junge die Welt ist schön“ und „Die Hände zum Himmel“… An diesem Abend gibt es Evergreens und amüsante Geschichten aus seinem Leben.

Als Stargäste hat sich Tony Die Ladiner, Nicol Stuffer und seinen Sohn Pascal Marshall eingeladen. Joakin und Otto – die beiden Ladiner – aus Südtirol, haben in ihrer erst kurzen Karriere mit dem Grand Prix Siegertitel „Beuge Dich vor grauem Haar“ Volksmusikgeschichte geschrieben. Sie sind stets beliebte Gäste in großen Fernsehsendungen. Nicol Stuffer, die Tochter vom Ladiner Sänger Joakin, bekannt aus „Musikantenstadl“ und „Florian Silbereisen“. Sie wird als Duettsängerin mit ihrem Vater wie auch als Solointerpretin auftreten. Pascal Marshall unterstützt seinen Vater auf der großen Abschiedstournee und wird mit ihm auch gemeinsam auf der Bühne stehen.

Karten im Vorverkauf 39,90 Euro bei der Touristinfo, Telefon 07672/481 80, oder im Internet ( www.reservix.de).