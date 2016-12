Höchenschwand Abschied vom Rechungsamtsleiter Kurt Baldischweiler

Rechnungsamtsleiter Kurt Baldischweiler war 49 Jahre im Dienst der Gemeinde Höchenschwand tätig. Bürgermeister Stefan Dorfmeister verabschiedete Baldischweiler in der Gemeinderatssitzung und lobte seine Tätigkeit.

Höchenschwand (pic) Bürgermeister Stefan Dorfmeister nutzte die öffentliche Gemeinderatsitzung am Montag, um den langjährigen Rechnungsamtsleiter Kurt Baldischweiler zu verabschieden. Dieser geht nach 49 Dienstjahren mit Ablauf des Monats Dezember in den Ruhestand.

In seiner Laudatio blickte Stefan Dorfmeister auf einige berufliche Stationen seines Mitarbeiters zurück. So habe Kurt Baldischweiler seine berufliche Karriere am 1. September 1967 als Verwaltungslehrling beim Rathaus Höchenschwand begonnen. "Du warst damals ja gerade einmal 14 Jahre alt", erinnerte Dorfmeister. Es folgten im Jahre 1972 die Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst und 1975 die Prüfung für den gehobenen Dienst. Baldischweiler sei am 1. Mai 1975 zum Inspektor ernannt worden. Weitere berufliche Stationen waren die Ernennungen zum Standesbeamten am 1. September 1975 und zum Beamten auf Lebenszeit am 1. Oktober 1979.

Durch seine Zielstrebigkeit und seine sehr guten beruflichen Leistungen habe Kurt Baldischweiler im Januar 2012 mit seiner Beförderung zum Oberamtsrat das höchste Beförderungsamt im gehobenen Dienst erreicht. Im Mai 1981 sei Baldischweiler zum Fachbeamten für das Finanzwesen bei der Gemeinde Höchenschwand bestellt worden. "Ich war als Bürgermeister froh, dass ich bei meinem Amtsantritt 2003 auf das "Know how" von Kurt Baldischweiler zurückgreifen konnte, sagte Stefan Dorfmeister. In den vergangenen gemeinsamen 13 Jahren habe Baldischweiler mitgeholfen, die Gemeinde finanziell nach vorne zu bringen, hob Dorfmeister hervor. Neben dessen Tätigkeit als Leiter des Rechnungsamtes sei Baldischweiler seit 1972 auch Verbandsrechner des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung gewesen und habe seit 1975 die Kassengeschäfte für den Zweckverband Freischwimmbad Häusern-Höchenschwand geführt.

Auch das Kassenwesen für die Tennishalle sei in die Zuständigkeit von Baldischwediler gefallen. Dieser habe in den letzten Monaten auch seinen Nachfolger Michael Herr eingearbeitet, was auch nicht selbstverständlich sei.

Stefan Dorfmeister bedankte sich bei Baldischweiler mit einem Gutschein und einem Zinnteller. Seiner Ehefrau Gabi überreichte das Gemeindeoberhaupt einen Blumenstrauß.

Baldischweiler erinnerte sich in seiner kurzen Ansprache an die Anfänge seiner Tätigkeit im Rathaus. Das Rathausteam habe damals noch aus dem Bürgermeister, dem Ratsschreiber und dem Kassenwart bestanden. Im Rathaus waren auch die Grund- und Hauptschule untergebracht. Jahresabschlüsse seien noch mit der Rechenmaschine kalkuliert worden und die Haushaltsberichte seien noch von Hand geschrieben worden. "Die Einführung der EDV war für das Rechnungsamt ein wirklicher Segen", sagte Baldischweiler. Dieser dankte Stefan Dorfmeister, dem Gemeinderat und den anwesenden Rathausmitarbeitern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.