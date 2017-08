Höchenschwand 37. Blümchenturnier des TC Höchenschwand kommt an

Das 37. Blümchenturnier des TC Höchenschwand am Wochenende war wieder ein voller Erfolg. Annelis und Horst Hammer aus Bonn waren bereits zum 35. Mal mit dabei.

Bereits zum 37. Mal führte der Tennisclub Höchenschwand am vergangenen Sonntag sein "Blümchenturnier", ein Tennisturnier für Clubmitglieder und Gäste, auf der Tennisanlage beim Natursportzentrum in Höchenschwand durch. Bei den Damen siegte Hanni Ebner, bei den Herren Thomas Liebwein.

Acht Damen und zwölf Herren traten am Nachmittag zu den Matches auf der Tennisanlage im Natursportzentrum an. Turnierleiter Bernd Huschens und der Vorsitzende des Tennisclubs, Werner Ebner, zeigten sich bei der Begrüßung der Teilnehmer erfreut, dass neben den Clubmitgliedern auch wieder einige Gastspieler, darunter das Ehepaar Annelis und Horst Hammer aus Bonn, an dem Turnier teilnahmen. "Annelis und Horst sind Stammgäste, denn sie nahmen in diesem Jahr bereits zum 35. Mal an dem Turnier teil", verriet Bernd Huschens. Zufrieden waren die Organisatoren auch mit den äußeren Bedingungen, denn nach den kalten Schauerwetter am Freitag verwöhnte am Sonntag die Sonne mit angenehmen Temperaturen. "Das Wetter war perfekte für den Tennissport", freuten sich die Teilnehmer.

Seinen Namen erhielt das Einladungsturnier, weil die weiblichen Teilnehmerinnen für jede gewonnene Spielrunde als Preis eine Blume erhalten. "Es wird auch anders gewertet", erklärte Bernd Huschens. So werde bei diesem Turnier im Mixed auf eine vorher festgelegt Zeit gespielt. In diesem Jahr waren es 20 Minuten. Die Paarungen für jede der fünf Spielrunden werden immer neu ausgelost. Sieger wird, wer bei allen fünf Spielrunden die meisten Punkte sammeln konnte, wobei eine separate Herren- und Damenwertung vorgenommen wird.

Pünktlich um 13.30 Uhr begann das Turnier, das sich bis 18 Uhr hinzog. Die spannenden Matches wurden von vielen Clubmitgliedern verfolgt. Gegen 18.45 Uhr nahmen Werner Ebner und Bernd Huschens die Siegerehrung vor. Die ersten drei Plätze gingen in diesem Jahr an Höchenschwander Spieler. So siegte beiden Damen Hanni Ebner, gefolgt von der Vorjahressiegerin Angelika Rautenberg und Edith Rautenberg. Bei den Herren siegte Thomas Liebwein. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Reinhard Dilger und Martin Backhaus, der im vergangenen Jahr das Turnier gewann. Nach der Siegerehrung folgte der gemütliche Abschlusshock im Clubheim. Turnierleiter Bernd Huschens zog am Abend ein positives Fazit. "Es war ein harmonisch verlaufendes Turnier, das allen Teilnehmern wieder sehr viel Spaß gemacht hat.

Der Verein

Der Tennisclub Höchenschwand besteht seit 37 Jahren. Zurzeit hat der Verein 119 Mitglieder und eine Jugendabteilung in der 38 Kinder und Jugendliche trainieren. Informationen gibt es über den Vorsitzenden Werner Ebner, Telefon 07755/92 01 17