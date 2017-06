Großherrischwand Zweitägiger Kunsthandwerksmarkt in Großherrischried

Der Kunsthandwerksmarkt lockt am 17. und 18. Juni vor das Freilichtmuseum Klausenhof in Großherrischwand.

Großherrischwand (kss) Das „Kunststückchen“, der kultige Kunsthandwerksmarkt vor der malerischen Kulisse des Freilichtmuseums Klausenhof in Großherrischwand, hat in diesem Jahr am 17. und 18. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher können auf dem weiträumigen Areal wieder nach Herzenslust stöbern und staunen. Das reichhaltige Angebot der rund 40 Anbieter umfasst Textiles, Patchwork und Gefilztes ebenso wie Gedrechseltes, Holz- und Korbwaren, Glas, Keramik und Steinskulpturen ebenso wie Goldschmiedearbeiten oder Schönes aus Papier. Ein Hingucker sind immer die Blechfiguren, die den Rasen bevölkern, aber auch diverse Taschenkreationen, die es an den Ständen entlang der Straße oder im Wagenschopf zu bewundern gibt, unter anderem solche aus alten Fahrradschläuchen. Ob Lampenschirmunikate, Seidenfadenbilder oder Körperbutter, den Entdeckungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Wie immer können die Besucher den Kunsthandwerkern an etlichen Ständen bei ihren Vorführungen direkt auf die Finger sehen und auch in der Glaswerkstatt den Glasbläser bei der Glasherstellung beobachten, sie können die Schlagkraft und Geschicklichkeit des Schmieds begutachten oder dem Brotbäcker bei seiner Arbeit nicht nur zuschauen, sondern gleich das Ergebnis seines Werkelns in Form von frischem Holzofenbrot mitnehmen oder an der Ecke der Glasbläserei leckeren frisch zubereiteten Bio-Flammkuchen genießen. Ebenfalls für das leibliche Wohl der Gäste sorgen unter anderem Hubers Grillspezialitäten, eine frische Salattheke, das Zelt-Café Wespennest, Meisters Kiosk-Café sowie das original italienische Eis aus Claudios fahrbaren „Gelatolino“.

Das Rahmenprogramm bietet im Hof Berggarten am Samstag um 15 Uhr sagenhafte Geschichten im neu zum Leben erweckten Skulpturengarten, erzählt vom Heidewiibli persönlich und am Sonntag um 15 Uhr eine Kräuterführung mit der Kräuterpädagogin. Es gibt Filzen für Kinder, und an beiden Tagen offeriert Ines Ippers-Marohn zwischen 16 und 17 Uhr Tanzen auf der Obstwiese. Für die Unterhaltung der Besucher sorgen zudem erstmals der aus Chile stammende Troubadour Sergio sowie der bereits bekannte und beliebte Geschichtenerzähler Jürg, und das Freilichtmuseum Klausenhof hat ebenfalls geöffnet.