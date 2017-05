Herrischried Wer in Herrischried fahrlässig Brände verursacht, kann künftig zahlen

Rechnungen für Feuerwehreinsätze sollen Bürger, die grob-fahrlässig Brände verursachen, künftig aus eigener Tasche bezahlen. Der Gemeinderat stimmte einer entsprechenden Satzungsänderung der Feuerwehr zu.

Herrischried – Wer in Herrischried grob-fahrlässig einen Feuerwehreinsatz auslöst, erhält künftig die Kosten dafür in Rechnung gestellt. Nur in Regelfällen, bei denen Mensch und Tier bedroht sind und die Feuerwehr pflichtgebunden handelt, übernimmt die Gemeinde weiterhin die Kosten. Der Gemeinderat stimmte dieser Änderung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung am Montag einstimmig zu. Die Änderung ist ab sofort wirksam.

Bislang war die Berechnungsgrundlage für grob fahrlässig verursachte Feuerwehr-Einsätzen nicht eindeutig geregelt. So beliefen sich in den Jahren 2010 bis 2015 die Kosten für Fahrzeug und Mannschaft auf nur einen Euro pro Stunde. Meist hat man sich dann in Herrischried für eine "Nichtverrechnung" entschieden.

Das soll sich nun ändern. Denn es sei nur fair, wenn bei grob fahrlässigem Verhalten der Verursacher selbst für die Aufwandskosten aufkommt, die dann wieder der Gemeinheit zufließen. Grob fahrlässig ist es dann, wenn beispielsweise einer im Wald raucht, obwohl Waldbrandgefahr herrscht. Oder wenn Sicherheitsmaßnahmen beim Feuermachen nicht eingehalten werden. Von Fall zu Fall wird aber die Gemeindeverwaltung entscheiden.

Die Erstattungsgebühren hob der Gemeinderat entsprechend der Leistung auf pauschale 3,65 Euro pro Stunde an. Auch die Stundensätze der Fahrzeuge bewegen sich nun zwischen 43 Euro fürs TSF Rütte und 184 Euro fürs große Hilfslöschfahrzeug.