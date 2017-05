Herrischried Weitere Schritte zum schnellen Internet: Herrischried gibt Masterplan für Breitbandversorgung in Auftrag

Für die Erstellung des Plans rechnet die Gemeinde mit Kosten von etwa 22 500 Euro. Etwa 900 Haushalte müssen dafür angeschlossen werden, der vollständige Ausbau wird aber wohl noch drei bis fünf Jahre dauern.

Herrischried – Für den Ausbau der Breitbandversorgung gab der Gemeinderat am Montag die Erstellung eines Masterplans durch Planungsingenieur Max Arzner in Auftrag. Die Planung kostet rund 22 500 Euro. Am Ende des Auftrags soll ein Netz für beide Gemeinden (Rickenbach und Herrischried) vorliegen. Dazu sollen je Wohnung zwei, und je Unternehmen vier Fasern zugeführt werden.

Mit der Beauftragung zur Erstellung eines Masterplans macht die Gemeinde einen wichtigen Schritt beim Internetausbau voran. Erst mit der Planung wird sich auch die Finanzlage konkretisieren, für die dann entsprechende Förderanträge gestellt werden können. Man solle nicht zu lange mit der Planung warten und nicht als letzter Bittsteller einen Antrag auf Zuwendungen im Breitbandausbau einreichen, erklärte Bürgermeister Christof Berger. Offen sei auch noch die Frage, inwieweit die Bevölkerung zur Mitfinanzierung des Breitbandausbaus herangezogen werden soll.

Mit dem Ausbau könne man von heute an mindestens noch drei bis fünf Jahre rechnen, erklärte Christof Berger. Bonndorf und Stühlingen seien da schon weiter; sie haben bereits mit dem innerörtlichen Ausbau begonnen, informierte Berger. In Herrischried steht zumindest einer der beiden Übergabe-Zentralen fest, der in der Ortsmitte beim Klohäuschen neben der Sparkasse entstehen wird. Die Hausanschlüsse gehen nun also in Planung.

Der Masterplan beinhaltet neben der Kostenschätzung, Strategieplanung, und Synergieermittelung auch die Planung der Rohranlagen, die Festlegung der Fasern pro Gebäude und die Erstellung eines Förderantrages. Dass der Bedarf an Datenvolumen künftig noch „drastisch ansteigen werde“, weil miteinander kommunizierende Technik dies notwendig mache, gab Christof Berger zu bedenken. In Herrischried rechnet die Verwaltung mit rund 900 anzuschließenden Gebäuden. Dabei berechnet der Anschlussplan pro Haus rund 25 Euro, sodass die Gemeinde etwa 22 500 Euro für den Masterplan aufwenden wird. Auf dieser Grundlage beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, den Vertrag für die Planung abzuschließen.

Wo verläuft das Backbone-Kabel vom Landkreis im Bereich Rickenbach-Herrischried? Es verläuft im Bereich Rickenbach-Herrischried von Egg über Bergalingen und Hütten nach Atdorf. Dann über Rütte, Herrischried, Großherrischwand und Lochhäuser weiter nach Glashütten bei Todtmoos.