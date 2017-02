Herrischried Wehrhalder Hof feiert sein 50-jähriges Bestehen

Die Besitzer, die Familie Frommherz, plant ein großes Jubiläumsfest für den Sommer. Nur die zukünftige Nachfolge – sowohl für den Hof als auch den nahegelegenen Skilift – bereitet Ehepaar Sieglinde und Reinhard Frommherz einige Sorgen.

Herrischried – Ein goldenes Jubiläum steht in Wehrhalden an: Im Winter vor genau 50 Jahren eröffneten Sieglinde und Reinhard Frommherz den Wehrhalder Hof. Knapp zehn Jahre später, 1979 übernahmen sie die Wehrhalder Skilifte und hielten neben der Gastronomie auch den Wintersport vor Ort bis heute am Leben. Noch heute läuft der kleine Wehrhalder Lift nahe Lochhäusern an den freien Tagen. Doch die Frage der Nachfolge bereitet dem 78-jährigen Eigentümer immer größere Sorgen.

Wenn sich Reinhard Frommherz auf seinen Pistenbully BJ 1981 schwingt, leuchten seine Augen noch immer wie vor 35 Jahren. Viel Herzblut und Investitionen sind all die Jahrzehnte lang in den Betrieb der Skilifte, wie auch in den Wehrhalder Hof, geflossen. 2003 musste der große Lift mangels Personal eingestellt werden, doch den kleinen Lift mit dem Schlittenhang hält der Wehrhalder Gastronom bis heute im Alleingang am Laufen. Mit seiner Länge von 350 Metern ist der kleine Lift besonders bei Familien und Anfängern beliebt.

Allerdings geht vieles im Alter nicht mehr so leicht von der Hand, wie früher und das Arbeitspensum erreicht die Grenzen des Machbaren: vom Pisten präparieren, den Kartenverkauf, über die Aufsicht, bis hin zur Wartung und Montage. „Es stimmt schon: Wir suchen dringend Entlastung. Aber finde heute mal jemanden, der bei dieser Arbeit mit ganzem Herzen darin aufgeht“, erklärt Reinhard Frommherz. Die erwachsenen Kinder helfen so oft es eben geht, erzählt er, doch eigentlich haben sie ihre eigenen Wege eingeschlagen.

Es sei heute eben nicht mehr so einfach, noch jemanden zu finden, der auch am Wochenende bereit ist zu arbeiten, erklärt Frommherz. Dies gelte für seinen Skilift, genauso wie für die aktuelle Lage im Gastronomie-Gewerbe, sagt er. Zudem brauche es für eine wirkliche Entlastung beim Wehrhalder Skilift jemanden, „dem man vertrauen könne, der technisches Verständnis mitbringe. Vor Allem aber, dem es ein Herzensanliegen ist, dass der Liftbetrieb vor Ort erhalten bleibt und zwar auch bei weniger hohen Einnahmen“, so Frommherz.

Ein Blick nach Herrischried, wo der Liftbetrieb unter der Skilift-Gesellschaft boomt, oder nach Todtmoos, wo die Kommune nach Übernahme der Lifte sich nicht zu einem Betrieb durchringen konnte, zeigen zwei gegensätzliche Richtungen auf. Irgendwo dazwischen befindet sich Wehrhalden. Eine Lösung für den Fortbetrieb hat das Gastronomenpaar derzeit nicht parat. Sie haben sich darauf eingestellt, so lange weiterzumachen, wie es eben geht. „Die Frage, wer alles fortführen wird, ist schon bedrückend. Aber sie soll unsere Freude über das Jubiläum nicht trüben“, ist sich Sieglinde Frommherz (75) sicher. Anlässlich des goldenen Jubiläums plant das Ehepaar daher ein Fest im Sommer, zu dem es auf den Wehrhalder Hof einlädt.

Lift in Wehrhalden

Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertage, sowie in den Fasnachtsferien täglich von 10 bis 17 Uhr. Die Familie Frommherz gibt am Lifttelefon unter der Nummer 07764/92 37 34 weitere Auskunft.