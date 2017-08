Herrischried Wanderung: Auf Joseph Victor von Scheffels Spuren zum Gugelturm

Bernd Kühnel von Kultur uff'm Wald bietet am Freitag, 4. August, eine Scheffel-Plus-Vollmond-Wanderung zum Gugelturm an. Auf dem Weg schauen auch Sagengestalten aus den Werken des Dichters vorbei.

Herrischried (sha) Zu einer Scheffel-Plus-Vollmond-Wanderung lädt Bernd Kühnel von Kultur uff'm Wald am kommenden Freitag, 4. August, ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Gugelturm-Parkplatz, am Ende steht eine Einkehr im Gasthof Engel in Engelschwand auf dem Programm.

Die Teilnehmer erwartet ein amüsanter Spaziergang durch das Gugelturm-Gewann (etwa 1,5 Kilometer lang). Der Weg führt vom Parkplatz entlang markanter Plätze, wie dem Öfelestein, hinauf zum Gugelturm. "Wenn die Gruppe hier ankommt, wird der Vollmond schon am Himmel stehen", erklärt Kühnel. Unterwegs macht die Gruppe immer wieder Halt und Bernd Kühnel liest aus Scheffels Werken. Für die Stopps, in denen Bernd Kühnel aus Scheffels Werken zitiert, hält die Kulturgruppe diesmal genügend Sitzmöglichkeiten wie Bänke und Klapphocker bereit.

Als besonderes "Plus" treffen die Teilnehmer auf die eine oder andere Sagengestalt aus Scheffels Werken, die sich unterwegs zur Gruppe hinzugesellt. "Wen wir genau treffen, ist noch eine große Überraschung", macht es Bernd Kühnel spannend.

Fest steht nur, dass der 64-Jährige sich diesmal wieder etwas Neues hat einfallen lassen: "Scheffel war nicht nur ein Dichter und Erzähler, aus dessen Werken wir viel über die Region und seine Bewohner aus dem 19. Jahrhundert erfahren können – sondern er hat auch viel philosophiert und so manche Weisheit durch seine Figuren ausgesprochen", weiß Bernd Kühnel. Die Teilnehmer der Wanderung dürfen sich also auf einen sagenumwoben und spannenden Freitagabend freuen.

Die Wanderung

Die Scheffel-Plus-Vollmond Wanderung am 4. August beginnt um 19 Uhr beim Wanderparkplatz unterhalb des Gugelturms. Nach der Wanderung steht eine Einkehr im Gasthof Engel in Engelschwand auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anmeldung erwünscht per E-Mail (kuehnelb@t-online.de).