Herrischried Viel Spaß bei Kinderparty in der Eishalle

Zahlreiche Familien kamen zur Kinderparty in die Eishalle nach Herrischried.

Kaltes Vergnügen: Viele Kinder strömten am Freitagmittag in die Eishalle zur Kinderparty von der Sparkasse. Im Bild Familie Vogt (Mitte) und Familie Huber (links) aus Görwihl, mit Sina Hauf, Philipp Bauder und Bettina Amann (hinten) von der Sparkasse. Großen Spaß boten die vielen bunten Stationen, wie der Luftballonstand, die Lostrommel, ein Parcours und der Kinderzirkus Zebrasko auf der Eisfläche rund um den Kiosk. Eine besondere Überraschung mit Kinderschminken erwartete die jüngsten Besucher in der Arktisbar. Noch bis Sonntag dauert das Familien-Programm an und hält am Samstag eine Familien-Eisdisco parat (von 18 bis 22 Uhr) und am Sonntag den Familiennachmittag mit Punsch- und Glühwein-Bar auf dem Eis (von 14 bis 17.30 Uhr). Bild: Sandhya Hasswani