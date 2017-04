Herrischried Vergessener Todestag: 75 Jahre nach der Hinrichtung der polnischen Zwangsarbeiter findet keine Gedenkfeier statt

1942 richten die Nazis in Rütte drei junge Polen hin, denen Kontakte zu den Mädchen im Dorf vorgeworden wurden. 75 Jahre nach der Ermordung findet keine Gedenkfeier statt.

75 Jahre ist es her, dass sich zwischen Rütte und Hornberg ein schreckliches Verbrechen ereignet hat. Am 15. April 1942 berief der NSDAP-Kreisleiter Bender alle Zwangsarbeiter im Umkreis von Herrischried auf eine Waldlichtung nahe der Ödlandkapelle ein. Sie sollten Zeugen der Exekution von drei jungen Polen werden. Ihr Verbrechen: Ortsansässige Nazis hatten die Zwangsarbeiter dabei beobacht, wie sie einen Spaziergang mit Mädchen aus dem Dorf unternommen hatten.

Wie es zu der Hinrichtung kam, beschreibt der Albbrucker Autor Manfred Dietenberger in seinem Text "Zwangsarbeiter und die 'Polenhenke' in Herrischried-Rütte", der 2002 in einem Sammelband zum Thema Kriegsschicksale erschienen ist. Darin führt Dietenberger aus, dass die Gesetze für Zwangsarbeiter besonders streng waren. Auch wenn sie auf den Bauernhöfen der Region untergebracht waren, sei es ihnen nicht gestattet gewesen, zusammen mit Deutschen zu essen. Öffentliche Verkehrsmittel und Veranstaltungen sowie der Besuch von Gaststätten und Gottesdiensten war ihnen streng verboten. Sie durften den ihnen zugewiesenen Ort nicht verlassen. Besonders scharf geahndet wurde, was die NS-Führung mit dem dubiosen Begriff der "Rassenschande" umschrieb.

Dietenberger schreibt: "Obwohl die Obrigkeit mit allen Mitteln versuchte, Deutsche und Zwangsarbeiter voneinander fernzuhalten, und obwohl die Nazi-Ideologie Tag für Tag die schrecklich dumme Mär vom Über- und Untermenschen verbreitete, ließen sich Menschlichkeit, Sympathie und Liebe nicht immer unterdrücken."

So müssen auch die drei jungen Männer Marian Grudzien, Bruno Orcynski und Josef Krakowski Kontakt zu Mädchen aus dem Dorf gehabt haben. Zwei ortsansässige Nazis beobachteten die Gruppe bei einem gemeinsamen Spaziergang und erstatteten umgehend Bericht an den Säckinger Kreisleiter der NSDAP. Dietenberger geht davon aus, dass die beiden ihre Schilderungen gehörig ausschmückten. Er beschreibt die Reaktion des Kreisleiters wie folgt: "Bender berief eiligst ein Sondergericht ein und machte sich selbst zum Vorsitzenden. 'Mit slawischen Untermenschen macht man kurzen Prozeß', des war er sich sicher." Benders perfide Idee: Zur Abschreckung sollten sich die Zwangsarbeiter der Umgebung die Hinrichtung anschauen müssen. Damit nicht genug. Die Nazis zwangen einige Polen mit Waffengewalt dazu, ihre Leidensgenossen zu erhängen.

Auch für die Dorfbevölkerung blieb die Denunziation durch die Nazis nicht ohne Konsequenzen. Sieben Mädchen und Frauen wurden nach der Hinrichtung verhaftet und in Waldshut eingesperrt. Aus Augenzeugenberichten geht hervor, dass die Obrigkeit dabei willkürlich gehandelt hat. Zudem geht Dietenberger davon aus, dass vier Frauen ins KZ gebracht wurden, drei stammten vermutlich aus Rütte, eine aus Herrischried.

In Erinnerung geblieben ist aber auch der Pfarrer von Herrischried, der zweimal verhaftet wurde, da er in seinen Predigten das Vorgehen der Obrigkeit kritisierte. "Er sei es auch gewesen, der nach dem Krieg mit der Bevölkerung zum Polendenkmal pilgerte, um bei einer Predigt gegen die sinnlose Verhaftung und Ermordung der Polen zu wettern."

Das Denkmal selbst errichtete die Gemeinde Rütte, um nach dem Ende des Kriegs an das grausame Geschehen zu erinnern. 1967 ließ der Landkreis dann ein neues Denkmal errichten, das man in seiner schlichten Form für angebrachter empfand. Dass man die Örtlichkeit am vergangenen Wochenende allerdings nicht nutzte, um dem 75. Jahrestag des Verbrechens offiziell zu gedenken, hat viele überrascht.

Wie die polnischen Zwangsarbeiter nach Deutschland kamen

Da die Mehrheit der deutschen Arbeiter im Zweiten Weltkrieg an den Fronten Europas kämpfte, sah sich die Führung der Nationalsozialisten gezwungen, ihre Arbeitsplätze anderweitig zu besetzen. Wie das geschah beschreibt Manfred Dietenberger in seinem Aufsatz.