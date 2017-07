Laufenburg Trio Goschehobel begeistert im Klausenhof

Mit Liedern, die alltägliche Geschichten erzählen und einer hohen Virtuosität haben Eberhard Jäckle, Urban Huber-Wölfle und Oliver Fabro bei ihrem Konzert im Wagenschopf des Klausenhofs das Publikum begeistert.

Herrischried (jel) Sie singen von alten Klassentreffen, Reisen und Wegen zur Selbsterkenntnis – das Repertoire der Themenvielfalt ist mindestens genauso groß wie das musikalische Talent der drei Musiker. Eberhard Jäckle, Urban Huber-Wölfle und Oliver Fabro alias Goschehobel brachten am Samstag ein wenig Heimat in den Wagenschopf beim Klausenhof. Mit alemannischen Liedtexten und faszinierenden Instrumentalklängen begeistere das Trio die anwesenden Zuhörer und kreierte eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Man könnte sagen, die Musik der drei Künstler ist eine Mischung aus allem. Wenn man genau hinhört findet man Folk-, Rock-, Blues- und sogar Popelemente in den Liedern der Band wieder. Gespielt wird die Musik ohne große Showeinlagen. Lediglich Gitarren, drei Mikrofone und die Sänger selbst kreierten das gewisse Etwas, welches das anwesende Publikum gleich zu Beginn des Konzerts packte. "Streck' dini Wurzle in d' Luft. Sperr deinen Käfig uff'", sangen Eberhard Jäckle und Urban Huber-Wölfle.

Das Trio Goschehobel wirkte bei seinem Auftritt vertieft in seiner Musik und ließ das Publikum doch nie außer Acht. Immer wieder gab es humorvolle Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Liedern. Dabei variierten die Künstler nicht nur den instrumentalen Teil des Konzerts, sondern auch die Themen der Liedtexte.

So erzählten die Musiker in Titeln wie "Zwischezit" von ehemaligen Klassentreffen und Fragen nach der eigenen Sinnsuche, die thematisch immer wieder in den Musikstücken auftauchen. Von Freiheit und Reisen sangen Eberhard Jäckle und Urban Huber-Wölfle in Songs wie "Vagabunde". Immer wieder bauten die Musiker rein instrumentale Teile in ihre Lieder ein und zentralisierten die Bedeutung der Musik.

Genauso divers wie die Musik selbst, war dabei die Auswahl an Instrumenten. Percussion, Gitarre, Xylophon und natürlich die namensgebende Goschehobel, also eine Mundharmonika, sorgten für eine abwechslungsreiche Klangkulisse. Immer wieder begeisterte Gitarrist Oliver Fabro das Publikum mit seinen energetischen Gitarrensoli. Bis zum Schluss pflegten die Musiker den Dialog mit dem Publikum im Wagenschopf beim Klausenhof und schafften eine heitere Stimmung, die bis zum Ende anhielt.