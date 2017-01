Herrischried Trachtenkapelle Hogschür startet mit Elan ins neue Jahr

Die Trachtenkapelle Hogschür hat auch im Jahr 2017 einiges vor. Für ihre Arbeit, Konzert und Ausbildung haben die Musiker viel Lob von allen Seiten bekommen. Das Jahreskonzert am 29. April bietet einige Neuerungen.

Hogschür (sha) Die Trachtenkapelle Hogschür blickte bei ihrer Hauptversammlung am Donnerstag auf ein musikalisch erfolgreiches Jahr zurück. Mit 44 Proben und 18 Auftritten zählte 2016 zu den eher "strengen Jahren", wie Vorsitzender Peter Matt resümiert. Für 2017 hat sich die Trachtenkapelle Hogschür ein ebenso hohes Pensum vorgenommen.

Zu den Höhepunkten 2016 zählte neben einem äußerst repräsentativen Auftritt im Europapark Rust auch das Wertungsspiel am 22. Oktober in der Tiengener Stadthalle, wo die junge Musik vom Wald mit 87 Punkten auf Stufe drei ein sehr gutes Ergebnis erzielte. "Wir steigern uns von Jahr zu Jahr. So macht es richtig Spaß zusammen", lobte Dirigent Joachim Wehrle und fuhr fort: "Wir müssen uns in Hogschür nicht verstecken!" Wehrle mahnte seine Mannschaft, bei ihrer Probenarbeit nicht nachzulassen und auch daheim immer ein wenig zu üben. Die beste Probenanwesenheit erzielten Anna-Maria Matt und Josef Matt mit 98 Prozent, gefolgt von Angelika Matt und Peter Matt.

2017 steht als herausragender Termin am 29. April das Jahreskonzert in der Rotmooshalle an. Hierfür ist erstmals ein gemeinsames Projekt mit dem Gesangverein Herrischried geplant. Drei gemeinsame Stücke werden mit dem Chor Querbeet einstudiert und ein viertes Stück mit einer Gesanges-Solodarbietung. "Eine besondere Herausforderung für uns", sagte Dirigent Joachim Wehrle voraus. Mit Elan wollen die Musiker auch ihr Waldfest am 22. bis 24. Juli anpacken. Ein Organisationskomitee wird in bewährter Weise ein Programm zusammenstellen, was noch ausreichend Raum ließe "um sich auszutoben", so Peter Matt. Ansonsten plant die Trachtenkapelle Hogschür übers Jahr hinweg einige überregionale Auftritte. Auch die Kirchenauftritte in Herrischried sollen stattfinden.

Großes Lob kam von Bürgermeister Christof Berger: Er dankte allen für ihren Gemeinschaftssinn, besonders aber für die zwei Platzkonzerte, die zur Belebung beitragen und Nörglern das Gegenteil einer langweiligen Dorfmitte bewiesen. Auch von Ortsvorsteher Günter Arzner kam ein "Dankeschön" für die geleistete Arbeit und für die Ausbildung der vielen Nachwuchstalente.

Die Ausbildung wurde noch mal unter "Verschiedenes" thematisiert: Heftig schlucken mussten die Mitglieder über die erhöhten Preise der Jugendmusikhochschule, die Ausbilder für die Bläserjugend Hotzenwald stellt. Einzig weil derzeit keine Alternative bleibe und man dem Nachwuchs eine gute musikalische Ausbildung wünscht, sei dies noch hinnehmbar, beruhigte Peter Matt die erhitzen Gemüter.

Leistungsabzeichen

Leonie Schäuble, 18 Jahre, hat in den Herbstferien das goldene Jugendleistungs-Musikabzeichen in Staufen abgelegt. Die Niedergebisbacherin spielt seit einem halben Jahr bei der Trachtenkapelle Hogschür mit. Die 18-Jährige lernte zuvor in Altenschwand und entpuppte sich als richtiger Profi auf dem Alt-Saxophon. Eine Solo-Kostprobe ihres Könnens wird sie beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle in der Rotmooshalle am Samstag, 29. April, darbieten.