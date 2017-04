Herrischried Trachtenkapelle Herrischried lädt zum Osterkonzert am 16. April

Vielfältiges Programm in der Rotmooshalle steht unter dem Motto "ferne Länder". Die Musikauswahl ist in der Moderne angesiedelt.

Herrischried – Die Trachtenkapelle Herrischried lädt kommenden Ostersonntag, 16. April, um 20 Uhr zu ihrem Osterkonzert in die Rotmooshalle ein. Unter dem Motto "Ferne Länder" bereiten die Musiker und ihr Dirigent Martin Schmidt ein vielversprechendes Programm vor, das ausgewählte Stücke und moderne Klangerlebnisse bereit hält. Dazu bewirtet der Gesangverein Herrischried die Gäste.

In der Probe tönt es schon ganz nach frühlingshafter Aufbruchstimmung: Die 55 Musiker geben wieder einmal alles, um den Besuchern am kommenden Sonntag ein außergewöhnliches Repertoire darbieten zu können. Immer wieder mahnt Dirigent Martin Schmidt zum Feinschliff, mittlerweile hat er seine Orchesterspieler zu einer gewachsenen Größe an Klangqualität und Perfektion herangeführt. Inmitten dieser konzentrierten Vorbereitungen bleibt einer nicht vergessen: "Wir alle vermissen Werner sehr", nickt Helga Stoll.

Für das Osterkonzert halten jetzt alle Musiker fest zusammen. Das muss so sein, um eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren bei dieser Auswahl an Stücken – die unter anderem das ungarische Kammerorchester oder das mit 80 koreanischen Profimusikern besetzte Sejong Symphonie Orchester schon gespielt haben. Anspruchsvolle Stücke wie "Grand March" (Soichi Konagaya), "Andalusia" (Walzer, Kumiko Tanaka) und "Cabo Verde" (Markus Götz) mit Gastspieler Christoph Kohlbrenner am Akkordeon, führen im ersten Teil an warme Strände. Da werden Urlaubsträume geweckt.

Im zweiten Teil geht es rasanter zu: Hier kommen die beiden Radio-Charts "El Mismo Sol" (Alvaro Soler) und "Nothing else matters" (Metallica) äußerst modern daher. Wer traditionelle Blas- und Marschmusik liebt, wird mit dem romantischen "Hootenanny" (Harold Walters), oder mit "In Treue fest" (Carl Teike) oder mit "Feuert los" (Abraham Holzmann) belohnt. Die Noten für diese Klangvielfalt spendeten diesmal neun treue Fans aus Herrischried.

Wie jedes Jahr findet in der Pause der Losverkauf statt. Tolle Preise, nette und nützliche Gastgeschenke warten auf die Besucher. Kulinarische Schmankerl hält dazu der befreundete Gesangverein Eintracht Herrischried bereit. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.