Herrischried Syrische Familie berichtet über Leben vor der Flucht

Die Flüchtlingsfamilie Alasaad und das Gemeindeteam Herrischried laden am 1. April zu einem syrischen Abend ins Pfarrheim ein. Dort berichtet der älteste Sohn Mustafa über das Leben in ihrer Heimat Damaskus, Mutter Iman bereitet syrische Spezialitäten zu.

Seit nunmehr einem Jahr lebt die syrische Flüchtlingsfamilie Alasaad in Herrischried. Der Weggang aus ihrer Heimatstadt Damaskus belastet besonders noch den Vater sehr, der in der besetzten Zone nicht nur sein Elternhaus, sondern auch seine Existenz als Geschäftsführer eines Leder- und Textil-Unternehmens zurücklassen musste. Mittlerweile hat er eine Arbeit gefunden, doch nichts ist mehr so, wie es einmal war. Über ihre alte Heimat in Damaskus möchte die Familie nun sprechen. Gemeinsam mit dem Gemeindeteam St. Zeno laden sie am Samstag, 1. April, nach der Vorabendmesse ab 20 Uhr zu einem syrischen Abend ins Pfarrheim in Herrischried ein.

"Es ist ein großes Glück, wie wir hier in Herrischried aufgenommen wurden, und dass wir nicht in eine der Containerstätten kamen", sagt Mustafa Alasaad, 18 Jahre alt. Der älteste von fünf Söhnen besucht mittlerweile die zehnte Klasse des Gymnasiums in Waldshut. Viel Zeit neben der Schule, den langen Busfahrten und den Sprachkursen habe er nicht, dennoch ist Mustafa für sein Alter schon sehr auf seine Ziele fokussiert: Das Abitur möchte er schaffen, dann am liebsten Lehrer werden, erzählt er. Ihm gefällt das Leben im "ruhigen Herrischried".

Doch sobald er an seine alte Heimat in Damaskus denkt, gerät er ins Stocken. Zu viele traumatische Erlebnisse, verbunden mit der zeitweiligen Trennung von der Mutter durch die Stadtbesetzung, dann die chaotische Flucht mit dem Taxi, die Schwierigkeiten an den Check-Points und schließlich die große Ungewissheit in der Fremde. "Das alte Damaskus war ganz anders. Wir hatten eine schöne Kindheit bis der Krieg kam", sagt Mustafa Alasaad.

Dass sich die Familie nun öffne und die ganze Gemeinde zu einem syrischen Abend und zum Kennenlernen einlädt, zeige auch, dass man das Erlebte nun langsam zu verarbeiten beginnt – "wovor ich aller größten Respekt habe", sagt Pfarrer Bernhard Stahlberger. Das Gemeindeteam und der Flüchtlingshelferkreis unterstützen das Vorhaben.

Auch Mutter Iman freut sich schon auf den Abend und plant für die Besucher, ihre Baklawa-Spezialität zu backen, das sind süße Häppchen aus Blätterteig. Den Vortrag hält hingegen Mustafa, auch weil er schon sehr akkurat und flüssig deutsch spricht. Er möchte zudem einige Fotos zeigen: von früher, aus dem alten, aber auch aus dem neuen Damaskus. "Sich so zu öffnen – dazu gehört schon einiges an Mut", findet Pfarrer Bernhard Stahlberger. Jeder ist an dem Abend eingeladen.



findet am Samstag, 1. April, um 20 Uhr im Pfarrheim in Herrischried statt. Tee, Getränke und Baklawa werden angeboten. Die syrische Familie Alasaad wird über ihr Heimatland erzählen. Jeder ist eingeladen. Veranstalter: Gemeindeteam St. Zeno Herrischried