Herrischried Strittmatt: Dirigent lockt Musiker mit Spanferkel

Steigt der Probenbesuch bei der Trachtenkapelle Strittmatter auf über 85 Prozent, plant Haymo Brugger ein größeres Fest für seine Musiker.

Segeten (pro) Mit einem auf mehreren Posten geänderten Vorstand geht die Trachtenkapelle Strittmatt in die nächsten zwei Vereinsjahre. Während Tobias Schlegel weiterhin als Vorsitzender den Musikverein führen wird und Simon Stoll als sein Stellvertreter fungiert, wurde Patricia Matt neue Schriftführerin und David Kohlbrenner neuer Kassierer. Anna Preißer wird weiterhin als Jugendvertreterin im Vorstand sein. Als Beisitzer sind Roland Wasmer, Roland Kaiser, Daniel Döbele, Niklas Wasmer und Lena Preißer dabei. Weitere Mitglieder werden Aufgaben übernehmen, um so den Vorstand zu entlasten. Mit Christof Stoll konnte auch ein neuer Fähnrich für den verstorbenen Berthold Schmidt verpflichtet werden.

Die Trachtenkapelle zog bei der Hauptversammlung über ein erfolgreiches Vereinsjahr Bilanz. Mit 50 Proben bereite sich die Kapelle für die 17 Auftritte vor. So wirkte die Kapelle bei zahlreichen kirchlichen Festen mit, spielte am 1. Mai und wirkte bei mehreren Festen von befreundeten Kapellen mit. Neben Geburtstagsständchen und dem goldenen Priesterjubiläum des Strittmatter Pfarrers Wunderle musste die Kapelle auch traurige Anlässe bewältigen, so bei der Beerdigung des Fähnrichs der Kapelle, Berthold Schmidt. Bei einem Grillfest, zusammen mit dem Schweizer Musikverein Mettau und einem Ausflug an den Bodensee wurden in guter Kameradschaft schöne Stunden verbracht. Höhepunkt war das Jahreskonzert in der Hotzenwaldhalle, das aber schlecht besucht war.

Dirigent Haymo Brugger zeigte sich mit der Leistung seiner Musiker sehr zufrieden, aber keineswegs mit der Pünktlichkeit bei den Proben und dem Probenbesuch, der nur 73,29 Prozent betrug. Bester Probenbesucher war Michael Stoll, gefolgt von seinem Bruder Stefan und Bernadette Schmidt. Der Wanderpokal für das eifrigste Register ging an das Flötenregister. Andreas Jarusel wurde für 20-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Als Anreiz, den Probenbesuch zu erhöhen, machte Haymo Brugger klar, dass er bei über 85 Prozent durchschnittlichen Probenbesuchs ein Spanferkel spendieren würde.

Kassierer Roland Wasmer konnte über eine gute Kassenlage berichten. Dank vieler Spenden schrumpfte der Kassenbestand nicht, obwohl allein für Instrumente Ausgaben in vierstelliger Höhe nötig wurden.

Wie Vorsitzender Tobias Schlegel ausführte, möchte man sich dieses Jahr nicht nur musikalisch in Szene setzen, sondern eventuell auch mit einem Theaterspiel. Außerdem soll Ende Juni wieder ein Sommernachtshock stattfinden. Ein Höhepunkt wird auch sicherlich sein, wenn die Trachtenkapelle bei der Fahrzeugweihe des neuen Strittmatter Feuerwehrfahrzeuges den musikalischen Part übernehmen kann, ehe am 18. November das Jahreskonzert stattfindet.

Bürgermeister Carsten Quednow dankte der Kapelle für den Einsatz. „Ich finde es Klasse, was ihr macht“, sagte er und machte aber auch klar, dass alles daran gesetzt werden sollte, dass die Zahl der Konzertbesucher größer werde. Außerdem habe sich in den vergangenen Jahren die Miete für die Hotzenwaldhalle nicht erhöht, die ohnehin nur ein Drittel der anfallenden Kosten decke. Nicht anfreunden könne er deshalb sich mit den zur Halle konkurrierenden Veranstaltungen auf dem Marktplatz. Grußworte überbrachten auch Helmut Wasmer und Paul Eisenbeis.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Strittmat wird im kommenden Jahr 160 Jahre alt. Derzeit hat die Kapelle 49 Aktive, neun Zöglinge und 61 Passivmitglieder. Vorsitzender ist Tobias Schlegel, Tel. 07754/253429, Email: vorstand@trachtenkapelle-strittmatt.de,