Herrischried Spaziergang bei Vollmond mit viel Poesie aus Scheffels Feder

Viel Heiterkeit herrschte bei der Scheffel-Vollmond-Wanderung rund um den Gugelturm. Teilnehmer genossen vor allem die humorvollen Darbietungen von Scheffels Werken

Herrischried – Nun ist es raus: Was heute jeden Comic schmückt, wusste Joseph Victor von Scheffel schon 1852 zu beschreiben: wie sich einer Katze das Fell „wie Igelhaare“ aufstellt. So beschrieb der Dichter jedenfalls die Reaktion seiner Katerfigur Hiddigeigei auf die misslungenen Trompetentöne, die Margarethe dem Instrument ihres geliebten Trompeters entlockte. Noch viele weitere Passagen aus Scheffels Werken gaben den 31 Teilnehmern bei der dritten Scheffel-Vollmond-Wanderung mit Bernd Kühnel im Rahmen von Kultur uff'm Wald Anlass zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken.

Die Wanderung am Freitagabend führte vom Gugelturmparkplatz über den Öfelestein hinauf zum Zeltplatz. Unterwegs lauschte die Gruppe immer wieder ausgewählten Passagen aus Scheffels Werken, die Bernd Kühnel vorlas. Zwar verbarg sich der Vollmond an diesem Abend hinter der dichten Decke aus Wolken, doch als besonderes „Plus“ wurden die Besucher vom Maisenhardt Joggele und dem Kater Hiddigeigei überrascht. Verkörpert wurden diese traditionsreichen Figuren in herrlich famoser Art von Robert Schönfeld, Theaterspieler der Freilichtbühne Klausenhof und Trompeter-Führer aus Bad Säckingen.

„In den Scheffelschen Sagengestalten finden sich Weisheiten des Dichters. Durch sie brachte er auch seinen Humor und seinen Hang zur pragmatischen Philosophie zum Ausdruck“, erklärte Kühnel. Dies verdeutlichte besonders die Figur des Katers Hiddigeigei, als er die Frage aller Fragen stellte: „Warum Küssen sich die Menschen?“ Doch der Kater kam bald selbst dahinter: „Es ist wohl ein Mittel, um des anderen Mund zu schließen.“ An Komik, Poesie und vielfältigen Sichtweisen auf das Leben mangelte es an diesem Abend jedenfalls nicht. „Es war wirklich interessant. Schön, dass so eine Kultur-kombinierte Wanderung angeboten wird“, sagte ein Ehepaar aus Harpolingen. Mit der Resonanz war auch der Verein Aktiver Hotzenwald als Veranstalter von Kultur uff'm Wald zufrieden.