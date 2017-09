Herrischried Sommerserie "Unser Wasser": Strömungsinstitut Herrischried untersucht Wasser in all seinen Eigenschaften

Sommerserie "Unser Wasser": Strömungsinstitut Herrischried untersucht Wasser in all seinen Eigenschaften

Unser Wasser: Das Strömungsinstitut Herrischried untersucht das Element Wasser anhand seiner Bewegungen. Das ist Ihnen zu theoretisch? Dann werfen Sie hier einen Blick in die Arbeit des Instituts und erfahren, für was die Erkenntnisse benutzt werden.

Herrischried – Was ist eigentlich gutes Trinkwasser? Ist keimfreies Wasser gleichwertig mit Quellwasser? Könnte man nicht einfach H2O mit Mineralien mischen, um ein „gutes Wasser“ zu erhalten? So leicht machen es sich die Forscher im Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried nicht. Denn ihre Untersuchungsmethoden setzen da an, wo chemisch-toxikologische Untersuchungen aufhören.

„Wasser kann man nicht auf die chemische Zusammensetzung reduzieren. Dieses Element ist viel komplexer“, erklärt Professor Dr. Christian Liess, Mitarbeiter des Instituts, das bereits 1960/61 von dem Wasserforscher und Anthroposophen Theodor Schwenk (8. Oktober 1910 bis 29. September 1986) gegründet wurde. Derzeit arbeiten in dem Institut sieben Personen (darunter ein Doktor und ein Professor). Stets war der Ansatz, das fließende Element anhand seiner Bewegungseigenschaften zu unterscheiden und somit eine tiefer greifende Klassifizierung zu schaffen, als es die chemische Untersuchung erlaubt. „Gute Wässer sind von Natur aus rein, beweglich, aufnahmefähig und wirken lebensfördernd. Diese Kriterien prüfen wir anhand unserer Untersuchungsmethoden“, erklärt Christian Liess.

Bei den vier Untersuchungsmethoden des Instituts wird das Wasser zunächst mikrobiologisch und chemisch untersucht. Danach wird die Beweglichkeit des Wassers anhand der Tropfbildmethode veranschaulicht. Dann wird die lebensfördernde Wirkung auf einfache Lebewesen anhand des Algenwachstums eingestuft. Zuletzt gibt es noch die Methode der Wirkungssensorik, bei der die unmittelbare Wirkung auf den Menschen untersucht wird. „Die Wässer wirken unterschiedlich erquickend, oder ermattend“, erklärt Christine Sutter, die sich auf dem Gebiet der Wirkungssensorik spezialisiert hat. Die Tätigkeit des Instituts gliedert sich in die drei Bereiche Forschung, Lehre und Untersuchung von Wasserproben. Darüber hinaus finden regelmäßig Seminare, Wissenschaftsforen und Tagungen statt. Dabei steht das Institut in engem Austausch mit vielen Forschungseinrichtungen.

Doch warum siedelte sich dieses Institut ausgerechnet in Herrischried an? „Zunächst war die Lage im Dreiländer-eck bereits schon in den 60er Jahren interessant. Dann brauchte es für das Institut eine eigene Quelle mit möglichst reinem Wasser“, erklärt Professor Dr. Christian Liess. All diese Kriterien erfüllte der ehemalige Bauernhof „Stutzhof“ nahe der Hetzlenmühle, der 1960 zum Verkauf stand und dem bis heute eine hofeigene Quelle mit Brunnen angehört.

Heute werden dem Institut aus aller Welt Wasserproben zugeschickt, die auf ihre Qualität hin geprüft werden. Auch die Wirkung verschiedener Behälter (Plastik, Glas, Metalle) auf Wasser wurde hier untersucht. Aktuell verfolgt das Institut mehrere neue Ansätze: Wie sich eine Desinfizierung durch Chlorung oder UV-Behandlung auswirkt und was an den Mythen alter Heilquellen wirklich dran ist. Die Forscher beschäftigt neuerdings auch die Frage, warum Wasser die Wirkungsweise von homöopathischen Heilmitteln annimmt, obwohl sich ab einer gewissen Potenzierung (Verdünnung) keine Träger-Substanz mehr nachweisen lässt. Auch gelang es dem Institut in den beiden vergangenen Jahren die Untersuchungsmethode der Wirkungssensorik auszubauen. „Wir erhalten oft Anfragen, bei denen Menschen über den Verlust der Wasserqualität in seinen erquickenden Eigenschaften klagen. Dem versuchen wir nachzugehen“, erklärt Dr. Manfred Schleyer, Leiter des Instituts. Finanziert wird das Institut durch einen gemeinnützigen Trägerverein. „Es ist ein Geschenk, dass wir in dieser intensiven Weise die Wässer in ihren Eigenschaften erforschen dürfen – wo doch in manchen Erdteilen darum gekämpft wird“, meint Dr. Manfred Schleyer. „Heute, nach 56-jähriger Tätigkeit in der Forschung und Methodenentwicklung, sind wir im Stande, mit Ergebnissen verstärkt an die Öffentlichkeit zu treten“, erklärt er. Mittlerweile sind die Untersuchungsmethoden, die hier seit 1961 entwickelt wurden, an vielen Orten anerkannt.

Zur Person

Manfred Schleyer (56), aus dem Ruhrgebiet stammend, übernahm 2007 die Leitung des Strömungs-instituts. Nach Biologiestudium und Doktorarbeit arbeitete er als Lehrer für Biologie, Chemie und Informatik. Mit Beginn der Arbeit am Institut erfolgte eine Erweiterung der Untersuchungsmethode: So wurde die von Dorian Schmidt entdeckte Untersuchungsmethode der Wirkungssensorik eingeführt. Neben der Frage der Folge von Desinfektion und der Wirkung von therapeutischen Präparaten arbeitet das Institut zurzeit an den Folgen von Aufbereitungsmethoden für den häuslichen Gebrauch und Möglichkeiten einer qualitativen Wasserverbesserung.

„Produkte haben einen Wasser-Fußabdruck“

Manfred Schleyer, Leiter des Strömungsinstituts, verrät, welche Erkenntnisse, das Institut bereits gewonnen hat.

Herr Dr. Schleyer, was können wir heute von der Grundlagenforschung über Wasser noch lernen?

Uns sollte die nachhaltige Versorgung für die Zukunft beschäftigen. Besonders in Städten, wo ein Zwang zum Sparen im Wasserbereich herrscht, kann nachhaltig die Wasserqualität leiden, wenn ausschließlich auf Gewinnmaximierung geachtet wird. Hinzu kommt, dass weltweit Extreme im Bereich Wasser auftreten und Probleme mit der Grundwasserqualität auch in Deutschland zunehmen. Schon jetzt werden Berechnungen aufgestellt, wie teuer es wird, unser Grundwasser wieder aufzubereiten.

Ist es nicht Luxus, wenn Wasser derart intensiv untersucht wird?

In seiner ganzen Komplexität wurde dieses Element noch nicht erfasst. Uns wird die Wasser-Qualität in der Zukunft noch beschäftigen und leider ist es bisher noch nie gelungen, Quellwasser und seine Eigenschaften zu kopieren. Unsere Forschung hat sich zum Ziel gemacht, dass die Methoden für jeden machbar und günstig bleiben. Wir stehen daher mit Forschern weltweit im Austausch. Dadurch lassen sich unsere Arbeiten überprüfen, zudem werden neue Fragen aufgeworfen, was unsere Forschung nachhaltig gestaltet.

Verraten Sie uns einige Erkenntnisse Ihrer Arbeit?

Gerne. Wenn zum Beispiel ein Wasser durch Filterung trinkbar wird, aber sein Strömungsverhalten und seine lebensfördernde Wirkung zeigen, dass es in seinen Qualitäten noch geschwächt ist: Da setzen verschiedene Versuche an. Etwa mit Sonneneinstrahlung, Verwirbeln, oder indem man das Wasser über Quarzstein laufen lässt.

Gibt es in diesem Bereich nicht eine große Geschäftemacherei?

Allerdings. Wir haben viele dieser angeblich energetisierenden Artikel untersucht und mahnen dringend zur Vorsicht. Viele Behandlungen zeigen Veränderungen, die aber nicht unbedingt positiv beurteilt werden können. Positiv können einfache Verfahren wie die Verwirbelung, Kristallbehandlungen mit Bergkristall, Rosenquarz oder Amethyst gesehen werden. Allerdings gelangen wir hier nicht zu einem quellnahen Wasser, das dem Idealwasser entspricht, sondern zu einem behandelten Wasser. Schlimmsten Falls wird es in seiner Qualität sogar geschwächt.

Im Hinblick auf die weltweiten Wasserprobleme: Hilft es denn etwas vor Ort, wie in Herrischried, Wasser zu sparen?

Nein, vor Ort ist Wasser reichlich vorhanden. Doch auch bei uns sollte es vielmehr um den bewussten Konsum von Wasser gehen. So hat jedes kaufbare Produkt einen Wasser-Fußabdruck, vergleichbar mit dem ökologischen Fußabdruck. Mit unserem Kaufverhalten konsumieren wir auch den Wasserverbrauch in vielen Ländern, wo es ein knappes Gut ist. Im Institut meinen wir dazu: Auch viele kleine Tropfen, die in eine Richtung fließen, bewirken eine Strömung.