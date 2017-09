Herrischried Sommerserie "Unser Wasser": Das Geheimnis der Schwarzwaldforelle

Unser Wasser: Schwarzwaldforellen sind ein kulinarisches Markenzeichen der Region. Damit die Fische den Namen tragen können, müssen strenge Regeln eingehalten werden. Was eine Forelle zur Schwarzwaldforelle macht, erfahren Sie hier.

Herrischried – Bereits 1840 wussten die Menschen in der Region die Schwarzwaldforelle zu schätzen. Eine Anekdote des Heimatdichters Hans Matt-Willmatt (1898 bis 1978) beschreibt, wie Magdalena Schmidt aus Rickenbach, auch Heidewiibli genannt, dem Forellenfang im Heidewuhr und im Schöpfebach nachging, um die Fische dem Säckinger Schützenwirt zu verkaufen. Heute, 140 Jahre nach Lebzeiten des Heidewiiblis (1799 bis 1880), stammen die meisten Schwarzwaldforellen nicht mehr aus heimischen Bächen; sie stammen noch nicht einmal aus Europa.

"Die meisten Forellen, die heute in der Gastronomie als Schwarzwaldforellen bezeichnet werden, sind Regenbogenforellen, die ursprünglich aus Nordamerika stammen und gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Europa eingeführt wurden", weiß Martin Eckert, vom gleichnamigen Forellen-Zuchtbetrieb in Herrischried. "Zwar kommt die heimische Bachforelle heute noch in vielen Gewässerläufen vom Feldberg bis zum Rhein vor, doch stammen die bei uns verkauften Forellen aus Zuchtbetrieben. Dies schont unsere natürlichen Wildbestände", erklärt Peter Weisser, von der Fischereibehörde beim Regierungspräsidium Freiburg. Die Regenbogenforelle (Oncorhynchus Mykiss) ist etwas anspruchsloser und schnellwüchsiger als die europäische Bachforelle und eignet sich daher besser für die Zucht. Den Namen "Schwarzwaldforelle" dürfen allerdings nur Bachforellen, Regenbogenforellen und Lachsforellen (rotfleischige Regenbogenforellen) tragen, die in Schwarzwaldwasser herangewachsen sind. Nur wenn ihre Aufzucht und ihre Lebensbedingungen vom Laichen bis zum Fang höchsten Anforderungen genügen, erhalten sie das geschützte Warenzeichen "Schwarzwaldforelle".

Entscheidend ist eine herausragende Wasserqualität: Durch die Zuchtanlagen muss kaltes, sauerstoffreiches Gebirgswasser fließen. Auch dürfen Schwarzwaldzuchtforellen länger leben als ihre Artgenossen: Erst nach ungefähr 18 Monaten erreicht eine Schwarzwaldforelle ihre optimale Schlachtreife. Dabei gilt: Je tiefer die Wassertemperatur ausfällt, desto länger brauchen die Forellen, um groß zu werden. "In Herrischried, wo der Winter auch mal länger dauert, kann sich ein Fang dadurch bis zu einem halben Jahr verzögern. Das ist es uns aber wert", erklärt Martin Eckert. "Wir haben unseren Betrieb vor acht Jahren bewusst heruntergeschraubt, um uns und unsere Fische nicht dem Druck des Konsumrausches auszusetzen."

Dadurch bleibt dem Züchter genügend Zeit, sich den außergewöhnlich strengen Auflagen mit der nötigen Aufmerksamkeit zu widmen. Denn es fallen auch Naturschutzmaßnahmen an. So halten die Eckerts Bachzuläufe frei und kümmern sich mithilfe eines örtlichen Landwirtes um die Matten ringsum. Immerhin müssen 25 Teiche in drei Anlagen versorgt werden. Zwar erfolgt die Fütterung zum großen Teil automatisiert anhand der gemessenen Parameter der Biomasse im Wasser, doch an Markttagen beginnt der Tag für Martin Eckert schon um 3 Uhr in der Früh. Das Leben der Eckerts wird weitestgehend von den Anforderungen des Forellenhofes bestimmt, wie auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb, wo es Tierhaltung gibt.

Auch in der Natur gibt es sie noch: Damit der Wildbestand der Bachforelle geschont wird, regelt die Fischereibehörde die Nutzung von Fischereigewässern über Fischereipachtverträge. Fisch-Wilderei wird als Diebstahl strafrechtlich verfolgt. "Heute ist die Bachforelle auf dem Hotzenwald selbst in kleinen Bachläufen mit 50 Zentimetern Breite angesiedelt. Sie gilt als Indikator für eine gute Wasserqualität", so Weisser. Das war nicht immer so: In den 70er Jahren ließen Phosphate in Waschmitteln die pflanzliche Biomasse in den Gewässern stark ansteigen, wodurch dem Wasser Sauerstoff entzogen wurde. Fehlende Klärwerke und direkte Abwasserentsorgung trugen zur Wasserverschmutzung bei. "Diese Probleme traten in dem dünn besiedelten Südschwarzwald nie in gravierender Menge auf, sodass sich die Bachforelle hier bis heute gehalten hat", erklärt Peter Weisser und fährt fort: "Wenn wir weiterhin umsichtig mit der Natur umgehen und nebenbei Wert auf eine ordnungsgemäße Zucht legen, hat die Bachforelle auch weiterhin gute Chancen auf einen Lebensraum im Hotzenwald."

Die Serie

Wasser ist Lebensader und Lebensraum – bei uns in der Region begegnet uns Wasser auf vielfältige Art und Weise – seien es die 13 Kraftwerke am Rhein, die Brücken und Fähren, idyllische Seen und natürlich auch als Trinkwasser. Welche Rolle das Wasser bei uns für Mensch, die Wirtschaft, Natur, Umwelt und die Entwicklung der Region spielt, wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten.

"Anzeiger für eine gute Wasserqualität"

Peter Weisser von der Fischereibehörde beim Regierungspräsidium Freiburg, spricht über den Bestand und den Schutz von Bachforellen.

Herr Weisser, wie steht es um die Bachforelle in heimischen Gewässern?

Im Hochrhein ist sie eine von über 30 Fischarten, in größeren Gewässerläufen wie der Wiese und der Wutach ist sie eine der Hauptfischarten und in Forellenbächen in höheren Lagen ist sie eine von zwei bis drei vorkommenden Fischarten. Man findet sie bis hinauf in die Nebenläufe der Murg bei Niedergebisbach und Giersbach.

Und was lässt sich daraus auf die Wasserqualität schließen?

Die Bachforelle steht an später Stelle im Nahrungskreislauf; vorher müssen viele Faktoren stimmen, auch der hohe Sauerstoffgehalt und die kühle Wassertemperatur möglichst zwischen 8 bis 18 Grad. Sie gilt daher als Anzeiger für eine gute Wasserqualität.

Sind die Maßnahmen zum Schutz der Bachforelle noch notwendig und auch gerechtfertigt?

Auf jeden Fall. Wir ernten heute die Früchte zahlreicher Maßnahmen, die seit Jahrzehnten durchgeführt werden: etwa das Anlegen von Fischtreppen und Agrar-Restriktionen entlang der Bäche. Früher gelangten vielerorts Nitrate, Phosphate und andere Umwelteinflüsse ins Wasser. Heute können wir beruhigt von künstlichem Besatz mit Forellen-Brut abraten, da sich der natürliche Bestand wieder ausgewogen reproduziert.

Belastet ein Zuchtbetrieb die Wasserqualität der umliegenden Bäche?

Sofern die Zucht ordnungsgemäß betrieben wird, geht von ihr keine gewässerschädigende Belastung aus. Ein geringer Austrag an Nährstoffen lässt sich nicht verhindern, jedoch reicht die biologische Selbstreinigungskraft eines Baches aus, um die Belastung rasch abzubauen. Zumal wurden die Futtermittel in den letzten 20 Jahren stark optimiert; die sind heute meist hochverdaulich und belasten das Wasser viel weniger.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Gewässer-Naturschützer heute?

Es gibt Prognosen, dass sich ein wärmeres Klima auch auf die Besiedlung von Gewässern in niederen Regionen auswirken wird. Bei der Bachforelle kommen wir bei Temperaturen von über 20 Grad in den kritischen Bereich. Allerdings sind wir bei den Fließgewässern im Hotzenwald von so hohen Wassertemperaturen noch weit entfernt. Viel direkter könnten sich lang anhaltende Trockenzeiten und Wetterextreme wie Hochwässer auf den gesamten Entwicklungszyklus der Bachforelle auswirken. Die genauen Auswirkungen lassen sich jetzt aber noch nicht prognostizieren. Auch Unglücke können passieren, die zu Schadstoffeinleitungen führen. Heute gilt deshalb genauso wie vor 50 Jahren, umsichtig mit dem sensiblen Lebensraum Gewässer umzugehen. (sha)