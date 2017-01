Herrischried Skilift läuft in Herrischried

Skilift läuft in Herrischried

Seit Neujahr ist Ski- und Schlittenfahren in Herrischried wieder möglich. Das Skiliftteam nutzte die kalten Nächte Ende Dezember zur künstlichen Beschneiung des kleinen Lifthangs. Der Liftbetrieb läuft noch die ganze erste Neujahrswoche.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit Hilfe der Beschneiungsanlage an Herrischrieds kleinem Lift entstand jetzt erstmals eine kleine Piste rein aus künstlichem Schnee. Es ist dem Team der Liftbetreiber zu danken, dass es in Herrischried jetzt Winterfeeling gibt. Sie waren während zahlreicher nächtlicher Schichten im Einsatz. Das Wasser dafür wurde im Einvernehmen mit der Gemeinde und mit Unterstützung der Feuerwehr teilweise aus dem Stehlesee entnommen. Denn durch die große Trockenheit führt auch der kleine Teich, der zum Skilift gehört, nur noch wenig Wasser. Zwischen den Feiertagen schoben die Männer vom Skiliftteam Nachtdienst und ließen es zwischen null und acht Uhr morgens schneien.

„Die Piste ist nicht lang, aber für Kinder und Anfänger ist sie ideal“, erklärt Geschäftsleiter Rupert Schneider. Am Wochenende reichte die Piste rund zweihundert Meter den Hang hinauf. Doch in den kommenden Nächten sind die Schneemacher weiter im Einsatz: „Ziel ist, dass ab Dienstag die Hälfte der Piste beschneit ist“, so Rupert Schneider.

Für die verkürzte Fahrt gelten vergünstigte Preise: Eine Halbtageskarte kostet sieben Euro, eine Ganztageskarte 13 Euro – für Fahrer jeden Alters. Die üblichen Punktekarten zum Abknipsen gelten unter diesen Umständen nicht. „Das wäre nicht fair, wo doch der Lift nur bis zur Hälfte reicht“, erklärt das Liftteam.

Für Schlittenfahrer entstand ein eigener Bereich am Rand der Skipiste. „Auch sie sind herzlich willkommen“, sagt Rupert Schneider. Die ganze Woche noch ist Betrieb geplant. Zudem haben die Draußenbar und das Liftstüble geöffnet. Öffnungszeiten: In den Ferien täglich von 9 bis 17 Uhr. Aktuelle Infos im Internet (www.skilifteherrischried.de).