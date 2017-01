Herrischried Skilift Herrischried lockt mit Flutlichttag und neuen Rampen

Ein Sonder-Flutlichttag und neue Rampen im Fuhrpark locken zum Skilift in Herrischried. Dort warten 40 Zentimeter Schnee warten auf die Wintersportler. Was alles geboten ist, erfahren Sie hier.

Herrischried (sha) Ein volles Programm fährt das Skiliftteam Herrischried zum kommenden Wochenende auf: Mit einem Sonder-Flutlichttag am Samstag und neuen Trails und Rampen im Funpark möchten die Skiliftbetreiber das perfekte Skiwetter voll ausnutzen.

Zusätzlich zum Flutlicht am Freitag (19 bis 22 Uhr) wird zum Sonderflutlicht am Samstag (von 18 bis 22 Uhr) eine Lagerfeuerromantik mit Verpflegung vom Grill geboten. Ab 17 Uhr werden Hähnchen vom Holzgrill serviert; das Liftstüble und der Glühweinkiosk haben dann durchgehend geöffnet. Das Sonderflutlicht beginnt am Samstag bereits eine Stunde früher, um 18 Uhr.

Mit dem Sonderflutlicht und den Lagerfeuern probiert das Skiliftteam Herrischried wieder etwas Neues: „Es stimmt schon; wir müssen flexibel sein und auf das Wetter und die Besucher reagieren. Denn jetzt ist der Winter da, mit allem, was dazugehört: Schnee auf den Pisten, kalte Temperaturen und Sonne“, erklärt Harald Schneider vom Liftteam. Das zusätzliche Angebot helfe auch, den Ansturm am Wochenende etwas zu entzerren.

Dank des perfekten Wetters und 40 Zentimetern Schnee, konnte vergangene Woche auch der Funpark am kleinen Lift vollständig ausgebaut werden. Für die Snowboarder wurden zwei Rampen angeschafft, ein sogenannter Kicker und ein Rail, auf denen mit dem Board besondere Tricks möglich sind, erklärt Harald Schneider. Weitere Sprunghügel aus Schnee, Steilschanzen für Snowboarder, sowie drei Wellenschanzen sorgen für Abwechslung. Neue Schilder am Eingang erklären die Verhaltensregeln im Funpark.

