Herrischried Skiclub Hotzenwald bald führungslos?

Findet der Verein keinen Chef, droht die Auflösung. Vorsitzender Jürgen Kaiser will nicht weitermachen. Hauptversammlung findet keinen Nachfolger

Nach einer weitgehend geordneten Jahreshauptversammlung vom Skiclub Hotzenwald kam es gegen Ende dann doch zu Turbulenzen: Jürgen Kaiser will nach drei Jahren nicht mehr Vorsitzender sein. Die Tagesordnung sah den Punkt der Wahl eines Vorsitzenden eigentlich nicht vor.



Einzig der engere Zirkel im Vorstand war von Kaiser vorab über seinen gewünschten Rücktritt informiert worden. Etwas konsterniert reagierten die Anwesenden. Dem großen und mitgliederstarken Verein in Südbaden droht nach 50 Jahren das Aus. Denn auch Ramona Siebold als zweite Vorsitzende hat bereits ihren Lebensmittelpunkt verlegt. Sichere Positionen bleiben Christa Matt als Kassiererin und Schriftführer Markus Bruttel, die weitermachen. Als Gerätewart und als Sportwart Radsport findet der Verein in den verlässlichen Personen Karl Albiez und Günter Biehler weiterhin Verantwortliche. Am 22. Juli soll in einer außerordentlichen Hauptversammlung ein zweiter Versuch zur Bildung eines neuen Vorstandes unternommen werden.

Dass der Vorstand auf einigen wichtigen Positionen wackelt, dafür gibt es mannigfaltige Gründe, viele individuelle dynamische Lebensänderungen, auch „nachvollziehbare Motive und auch ein gewisser Zeitgeist“, wie Wahlleiter Werner Siebold zusammenfasste. Zumal noch am Samstagabend im Wehrhalder Hof von den 440 Mitgliedern nur 19 anwesend waren. Die komplette Konzeption vom Verein ist kurzerhand hinterfragt worden. „Kleinere Brötchen backen“ und „Pech mit dem Schnee im Winter gehabt“, waren Anstöße zur Diskussion. „Die Situation ist zerfahren“, näherte Siebold sich dem umfassenden Thema an.

Aber der derzeitige Zustand kann das Fortbestehen des Skiclubs rasch an ein vereinsrechtliches Ende bringen. Denn die Satzung vom Club sieht Dramatisches vor: Nach sechs Wochen Wiederholung der Vorstandswahl, bei Misserfolg eben Auflösung.



Als Kompromiss und um Zeit zu gewinnen, kam die Entscheidung zustande, den Tagesordnungspunkt Neuwahlen zu verschieben. Wahlleiter Siebold managte souverän die Vorschläge und Aussprache der Anwesenden. Gleichwohl mit dem Bemühen um einen neuen Termin für eine außerordentliche Mitgliederversammlung solle noch genügend Zeit bleiben, vorab Gespräche führen zu können. „Mit leicht deprimierender Aussicht für den Club haben wir Zeit gewonnen“ gab Siebold im Nachhinein dennoch etwas Zuversicht den Mitgliedern mit auf den Weg. Der 22. Juli wird als Termin für eine außerordentliche Mitgliederversammlung ins Auge gefasst. Bis dahin bleibt Kaiser noch Vorsitzender, hat aber um deutliche Unterstützung gebeten.

Bei der Jahreshauptversammlung sind für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet worden: Kathrin Biehler, Anja Helmle, Heiko Schlachter, Fred Schönbucher und Johannes Waßmer. Auf zehn Jahre Zugehörigkeit kommen Marcel Bonomo, Sophia Dierks, Jasmin Künze, Jürgen Prützel. Die Berichte der einzelnen Abteilungen waren auch von der Schneesituation im vergangenen Winter geprägt. Im Bereich Alpin und Snowboard habe sich die Zusammenarbeit mit dem Skiclub Öflingen bewährt. Im nordischen Bereich ist die Zusammenarbeit mit den Langläufern aus dem Bad Säckinger Verein intensiviert worden. Biathlon wird nun auch als Einzeldisziplin im Skiclub Hotzenwald aufgebaut. Wolfgang Köchlin hat da in Personalunion von Säckingen aus gute Erfahrungen gemacht. Die Skischule hat einen guten Betrieb in der Saison verzeichnet.