Herrischried Schulsanierung in Herrischried schreitet voran

Die Sanierungsarbeiten an der Schule in Herrischried kommen gut voran. Architekt Walter Freter und Bürgermeister Christof Berger sind mit den Baufortschritten sehr zufrieden. Der nächste große Arbeitsblock ist in den Sommerferien vorgesehen.

Herrischried – In den vergangenen zwei Ferienwochen wurde ein Großteil der energetischen Sanierung am Schulgebäude in Herrischried umgesetzt. Architekt Walter Freter und Bürgermeister Christof Berger sind mit dem Fortschritt sehr zufrieden, man liege im Zeit- und auch im Kostenrahmen. Die Sanierung wird sich noch bis nach den Sommerferien hinziehen, weshalb aktuell auf dem gesamten Schulgelände eine Baustelle herrscht. Schüler, Lehrer und Eltern werden um Verständnis gebeten und angehalten, sich auf dem Gelände Baustellen-konform zu verhalten.

Die gute Nachricht vorweg: „Nutzbar sind alle Zimmer“, bestätigt Architekt Walter Freter. Während der Pfingstferien waren die Handwerker sehr fleißig: So wurde das Dach erneuert und die alten Fenster wurden aufwändig abmontiert und neue, mitsamt freundlich-hellen Rahmen eingebaut. „Rund 80 Prozent dieser Arbeiten konnten erledigt werden. Nur im Ostblock geht der Austausch von Türen und Fenstern noch weiter“, erklärt Architekt Walter Freter. Zudem wurde im Treppenhaus Platz für den Lift geschaffen, weshalb auch neue Treppenstufen eingebaut wurden. Auch die Außenfassade wurde offengelegt; das dunkle Holz kam weg, damit in den Sommerferien die Rundum-Dämmung erfolgen kann.

Kein Wunder also, wenn in der Schule derzeit Baustellen-Atmosphäre herrscht. Ringsum stehen Gerüste, in den Klassenzimmern und auf den Gängen staubts und vereinzelt liegen Stützpfeiler offen, die von den Gipsern in den nächsten Wochen (hauptsächlich nachmittags) verkleidet werden.

„Lehrern, Schülern und Eltern muss bewusst sein, dass hier noch gearbeitet wird. Zwar fallen die meisten Arbeiten auf die Nachmittage, aber es heißt für alle, Rücksicht auf die Baustelle zu nehmen“, erklärt Bürgermeister Christof Berger. Einen Rat für die Schüler hat auch Hausmeister Rolf Peter: „Kleider, die in den Gängen hingen, können staubig sein und sollten vielleicht gewachsen werden. Bitte schraubt nicht an Gerüsten oder sonstigem herum.“

Sobald die Schule am Montag wieder beginnt, verteilen sich die Hauptarbeiten der Handwerker auf die Unterrichtsfreien Zeiten. Der nächste große Arbeitsblock steht erst Anfang der Sommerferien an. Dann erfolgt die Fassadendämmung, der Lift wird eingebaut und die WCs Barrierefrei gestaltet.

Ein weiterer Posten ist die Anbringung neuer Fluchttreppen am West-, sowie am Ostblock. Die Schlosserarbeiten hierzu vergibt der Gemeinderat kommenden Montag. Wobei der Architekt betont, dass während der gesamten Umbauphase die Fluchtwege offen gehalten werden.

Zum kommenden Schuljahr soll der Umbau abgeschlossen sein. „Am Ende der energetischen Sanierung wird das Energiestadium um die Hälfte gesenkt“, prognostiziert Walter Freter. Für Lehrer und Schüler heißt es also noch bis zu den Sommerferien „durchzuhalten“.