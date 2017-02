Herrischried Schulentwicklung im Blick: Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zu Besuch in Herrischried und Rickenbach

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sieht in einer gemeinsamen Gemeinschaftsschule ein Zukunftsmodell für den ländlichen Raum. Bei einer Ortsbegehung in Herrischried und Rickenbach macht sie sich ein Bild vom Schulkonzept der Gemeinden.

Bei der gemeinsamen Ortsbegehung mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer durch Herrischried und Rickenbach am Freitagnachmittag konnten beide Gemeinden mit ihrem Konzept für die Entwicklung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald sowie der Ganztagesgrundschule in Wahlform in Rickenbach überzeugen.

Bärbel Schäfer sprach abschließend von einem "wichtigen Zukunftsmodell mit Vorbildwirkung für den ländlichen Raum" und sicherte weitere Förderungen im Schulneubau zu, wie auch ihre Empfehlung an das Kultusministerium als Entscheidungsträger in letzter Instanz.

Für das Grundschulzentrum in Rickenbach herrscht endlich Klarheit: Seit vergangenem Donnerstag steht die Genehmigung für die Ganztagsgrundschule in Wahlform am Standort Rickenbach (Klassen 1 bis 4), erklärte Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick am Freitag.

Eine Zusammenführung der Grundschüler Herrischried und Rickenbach wurde zum kommenden Schuljahr beantragt. Nach "eindrücklicher Besprechung" des Schulerweiterung, sowie der Sanierung des Altbaus mit neuer Mensa in Rickenbach, begrüßte Bärbel Schäfer die "mutige Entscheidung zum gemeinsamen Weg beider Gemeinden", den sie als zukunftsweisende Lösung für andere Gemeinden im ländlichen Raum mitnehmen wolle.

Auch das Raumkonzept für die Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) in Herrischried konnte Schäfer überzeugen. Die derzeit "unglaublich beengte Raumverteilung", mache eine Erweiterung dringend nötig, so Schäfer. Ein großes Lob sprach sie der Lehrerschaft für ihr "Durchhalten" aus. Nach jetziger Planung wird die Fertigstellung des Neubaus zum Schuljahr 2019/20 angestrebt, so Berger. Die Altbausanierung könne bis 2020 abgeschlossen sein.

Die Frage, ob die abgespeckte, dreistöckige Variante des Kubus noch genügend Platz für erforderliche Lern-Ateliers und Fachräume biete, bejahte Schäfer, wie auch die Frage nach der Zweizügigkeit: Für Klassenstufe 5 wurden bereits 51 Anmeldungen vermerkt, so Zäpernick. Die Mindestanzahl (zweimal 20 Kinder) für das Zustandebringen der erforderlichen Zweizügigkeit sei somit gesichert. "Diese Schule ist ganz bestimmt zweizügig!", sagte Bärbel Schäfer. Auf Frage der möglichen Schulabschlüsse erklärte die Regierungspräsidentin, dass sowohl Hauptschulabschlüsse, wie auch Realschulabschlüsse hier absolviert werden können. Die jetzige 9. Klasse mache jedoch noch den Werkrealschulabschluss. Somit sei die aktuelle 8. Klasse die erste, die in zwei Jahren den Realschulabschluss machen könne, erklärte Berger.

