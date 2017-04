Herrischried Schmierereien nehmen kein Ende

Unbekannter besprüht erneut mehrere Fassaden mit Parolen gegen Bürgermeister Christof Berger

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag wurden erneut mehrere Gebäude im Ortskern mit roter Sprayfarbe verunstaltet. Die mittlerweile siebte Farbattacke beinhaltet erstmals eine Morddrohung gegenüber Bürgermeister Christof Berger. Verschmiert wurden die Fassaden der Kirche St. Zeno, des Herrischrieder Hofs und erstmals auch die Wand vom Schmidts Markt. Das Rathaus blieb hingegen bis auf das rot durchgestrichene Parkschild des Bürgermeisters verschont.

Ausgerechnet am Ostersonntag, sieben Wochen nach der letzten Farbattacke, schlug der Schmierfink wieder zu. Die Schriftzüge prangern die Schließung der Arztpraxis an und drohen Bürgermeister Christof Berger sogar mit dem Tod(tt) – mehrfach falsch geschrieben. Die rote Linie sei schon längst überschritten worden, äußerte sich Bürgermeister Christof Berger am Sonntag dazu. Es müsse sich um "einen Gestörten" handeln, mutmaßt er. "Natürlich nehme ich die Drohung ernst", sagt Bürgermeister Berger. In seinem Amt müsse man jedoch auch "Beleidigungen aushalten können". Warum die bereits mehrfach verunstaltete Rathauswand diesmal verschont wurde, könne er sich aber nicht erklären.

Am Dienstag werde die Sache zur Anzeige gebracht, dann stehen auch "intensive Gespräche mit der Polizei" an, erklärt Christof Berger. Doch die Taktik erscheine ihm mittlerweile "naheliegend": Wieder hat sich der Schmierfink einen Feiertag ausgesucht, wieder sollte die Schrift an der Kirche "Aufsehen erregen".

Im Gottesdienst am Ostermontag fand Pfarrer Bernhard Stahlberger deutliche Worte. Die Sachbeschädigung der Kirche verurteilte er aufs Schärfste, was viele Besucher mit Applaus unterstrichen. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre wurde die Kirche in nächtlicher Aktion nun zum vierten Mal beschmiert. Für eine Videoüberwachung der Kirchenfassade brauche es jedoch die Genehmigung der Staatsanwaltschaft, um die sich die Verwaltung sehr bemühe, erklärte am Obstermontag Messner Helmut Eckert.