herrischried Schmierereien in Herrischried: Augenzeugin meldet sich

Die Polizei berichtet, dass es im Falle der Schmierereien in Herrischried eine Augenzeugin gibt. Die Staatsanwaltaschaft ermittelt

Wegen der in der Nacht auf Ostersonntag an der Pfarrkirche, am Einkaufsmarkt sowie am ehemaligen „Herrischrieder Hof“ aufgebrachten Farbschmierereien ermittelt die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wegen Sachbeschädigung. „Wegen diesen Handlungen und den in der Vergangenheit verübten Beschädigungen besteht außerdem der Verdacht auf Vergehen der gemeinschädlichen Sachbeschädigung, der versuchten Nötigung und der Bedrohung“, die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Janke am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung. Weiter bestehe der Verdacht des Diebstahls in zwei Fällen. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet und die zuständige Polizeidienststelle mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Wie die Polizei meldet, habe eine Zeugin mitgeteilt, dass sie am Samstag gegen 23.20 Uhr eine Person gesehen habe, als diese Graffitis ans Rathaus und an die Kirche sprühte. Der Polizeiposten Görwihl bittet um sachdienliche Hinweise unter 07764/932 99 80. Schon zum siebten Male wurden in Herrischried Fassaden mit gegen Bürgermeister Christof Berger gerichteten Parolen beschmiert. „Wenn Artz raus Berger tott“, lautete dieses Mal eine von ihnen.