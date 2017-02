Herrischried Schmierereien an Kirche und Rathaus: Unbekannter schlägt erneut zu

Zum wiederholten Male finden sich Schmierereien mit Beleidigungen gegenüber Bürgermeister Christof Berger an den Fassaden der Kirche, am Rathaus und an zwei weiteren Gebäuden. Bürgermeister Christof Berger und Pfarrer Bernhard Stahlberger erstatten Anzeige gegen Unbekannt.

Herrischried – Zum wiederholten Male fanden sich am Sonntagmorgen Schmierereien mit Beleidigungen gegenüber Bürgermeister Christof Berger an den Fassaden der Kirche, am Rathaus und an zwei weiteren Gebäuden. Nach Einschalten der Polizei haben Berger, wie auch Pfarrer Bernhard Stahlberger Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Drei beziehungsweise vier Gebäude hat der Schmierfink diesmal in Herrischrieds Ortsmitte verschandelt. Am Rathaus, an der Tourist-Information, am Herrischrieder Hof und an der Front- sowie Südfassade der Kirche prangen in oranger Farbe die Lettern: "Arzt raus, Berger raus, hau ab" und schlimmeres mehr. Messner Helmut Eckert hatte die Schmiererei kurz vor dem Gottesdienst am Sonntagmorgen entdeckt und die Polizei eingeschaltet. "Von der Schriftart ist es wohl der selbe Täter wie schon die letzten Male", vermutet Eckert. "Die Person nutzte wohl die ruhige Lage in der Ortsmitte, als alle beim Dilldappeball in der Rotmooshalle hockten", fährt Eckert fort. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre wurde die Kirche in nächtlicher Aktion nun zum dritten Mal beschmiert, das Rathaus zum fünften Mal. Erstmals traf es auch den Herrischrieder Hof.

Pfarrer Bernhard Stahlberger verurteilt diese Aktion aufs schärfste: "Dies ist kein Stil seine Meinung zu äußern", sagte Bernhard Stahlberger gestern. Besonders schlimm sei der Umstand, dass die Reinigungskosten "jedes Mal an uns hängen bleiben", so Stahlberger. Die Kosten belaufen sich auf mehrere tausend Euro pro Fassade, so Helmut Eckert (Malermeister). "Das muss endlich aufhören. Wenn die Person wenigsten den Mut aufbrächte, öffentlich zu ihrem Frust zu stehen", fordert Stahlberger. Bürgermeister Christof Berger zeigte sich fassungslos von den erneuten Schmierereien.

Bislang haben die Betroffenen keine Vermutung, wer hinter den mysteriösen Anschlägen steckt, so Stahlberger. Mittlerweile laufen Überlegungen mithilfe der Staatsanwaltschaft eine Videoüberwachung der Gebäude, also des Rathauses wie auch der Kirche, zu erwirken, sagte Helmut Eckert gestern.