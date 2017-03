Herrischried Sängerin Christine Schmidt kommt bei Chanson-Abend nach Herrischried

Der Verein Kultur uff'm Wald lädt am 11. März in die Rotmosshalle zu einem französischen Chanson-Abend mit der Sängerin Christine Schmidt ein. Die Preisträgerin des deutsch-französischen Chansonpreises präsentiert Lieder von Marlene Dietrich, Edith Piaf und Zarah Leander.

Herrischried – Sie ist für ihre virtuose Finesse und schauspielerische Koketterie bekannt: Sängerin Christine Schmidt kommt am 11. März nach Herrischried auf Einladung von Kultur uff’m Wald. Der Chanson-Abend beginnt um 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Rotmooshalle. Einen französischen Apéro hält der Verschwisterungsverein Herrischried-Le Castellet passen dazu bereit.

Wo auch immer Christine Schmidt auftritt, verzaubert sie ihr Publikum: Mal kokett, mal melancholisch, mal lässig, mal kritisch verdeutlicht sie die verschiedenen Facetten der Liebe in ihrer Musik. Die Sopranistin, die am Konservatorium in Basel studierte, ist sowohl in der Klassik als auch in der Unterhaltungsmusik zuhause. Die Künstlerin ist Preisträgerin des deutsch-französischen Chansonpreises und spielt seit ihrem dritten Lebensjahr Akkordeon.

In ihrem Programm für Herrischried hält Christine Schmidt französische, deutsche und italienische Lieder sowie Tango-Stücke bereit. „Es darf auch getanzt werden“, nickt Dirk Bürklin, Sprecher der Gruppe Kultur uff’m Wald. Stücke von Edith Piaf, von Marlene Dietrich, Zarah Leander, Helen Vita und anderen „grande dames“ sind angekündigt.

Die Idee des französischen Chanson-Abends habe die Kultur-Gruppe gerne aufgegriffen, erklärt Bürklin von Kultur uff'm Wald. „Das französische Thema bot sich angesichts der Chansons ganz klar an. Da lag auch die Zusammenarbeit mit dem Verschwisterungsverein nahe“, erklärt Bürklin weiter. Nur schade finde es die Gruppe, dass der Konzertabend terminlich nicht mit dem Besuch der Franzosen kombinierbar gewesen sei. Für französische Stimmung werde jedenfalls auch der Apéro vom Verschwisterungsverein sorgen.

Es ist nicht das erste hochkarätig besetzte Konzert, an das sich die Kulturgruppe heranwagt. In den vergangenen zwei Jahren hat Kultur uff'm Wald (Verein Aktiver Hotzenwald) schon mehrmals preisgekrönte, auch internationale Künstler auf den Wald geholt: Man denke nur an die Belgischen Opernsänger Kobe Bayens und Noemie Schellens, die auch diesen Sommer wieder in Rotzingen auftreten werden. „Über die Vielfalt der Ideen, die bei unseren Brain-Storming-Treffen heraus kommen, sind wir manchmal selbst erstaunt – stets im positiven Sinne“, meint der Sprecher der Gruppe. Das Programm von Kultur uff’m Wald hält auch 2017 einige Überraschungen bereit – Vorerst freuen sich die Hotzenwälder Kulturmacher auf einen gelungenen Abend mit Christine Schmidt.

Chanson-Abend

Der Chanson-Abend mit Christine Schmidt findet statt am 11. März, um 19 Uhr im Veranstaltungsraum der Rotmooshalle. Eintritt: 10 Euro.