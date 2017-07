Herrischried Renovierung des Gerätehauses: Mitglieder der Feuerwehrabteilung Niedergebisbach Hornberg opfern ihre Freizeit

Die Feuerwehrabteilung Niedergebisbach Hornberg renoviert zurzeit in Eigenleistung ihr Gerätehaus. Eine Einweihung mit Fest und Fahrzeugweihe ist im Rahmen der Ödlandwallfahrt am 10. September geplant.

Herrischried – Die Feuerwehr Abteilung Niedergebisbach Hornberg renoviert zurzeit in tatkräftiger Eigenleistung ihr Gerätehaus. Dies ist nach der Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs und der Renovierung der Aufenthaltsräume im Jahr 2015, sowie dem Anlegen von Parkplätzen im Jahr 2016 die vierte Maßnahme, um die zweitgrößte Wehr der Gemeinde „vernünftig“ aufzustellen.

Eine Einweihung mit Fest und Fahrzeugweihe ist im Rahmen der Ödlandwallfahrt am 10. September geplant. Viele, viele Stunden ihrer Freizeit und Feierabende investieren die Wehrmänner aus Hornberg, Nieder- und Obergebisbach in die Renovierung ihres Gerätehauses: Seit vier Wochen sind die Männer dran und verputzen die Fassade, wechseln Fenster aus und streichen die Dach- und Holzelemente. Auch die Treppenstufen wurden gereinigt und erstrahlen in neuem Glanz. Der Eingangsbereich erhält noch Leuchtspots. Die Gemeinde übernimmt dabei alle Materialkosten.

„Über einen Zeitraum von drei Jahren ging es Stück für Stück voran. Wir sind froh, dass wir nun den letzten größeren Posten mit der Außenrenovierung anpacken können und von der Gemeinde Unterstützung erhalten“, erklärt stellvertretender Abteilungskommandant Tobias Gerspach, der zusammen mit Stefan Biehler und Reinhard Maier die Aktion koordiniert.

„Die Männer leisten wirklich etwas Tolles. So funktioniert’s auch in Zeiten mit schmalem Geldbeutel und am Schluss haben alle gewonnen“, kommentiert Bürgermeister Christoph Berger das Eigenengagement der Abteilung. Es brauche in solchen Zeiten Menschen, die Eigeninitiative zeigten, erklärt Christoph Berger. Die Gemeinde könne solche Aktionen nur gutheißen.

Zur Fertigstellung im September steht ein großes Fest an. Wenn am Sonntag, 10. September die Ödlandwallfahrt stattfindet, wird nach dem Gottesdienst das Fahrzeug der Abteilung geweiht. Anschließend veranstaltet die Abteilung im renovierten Gerätehaus ein Fest mit musikalischer Unterhaltung und Bewirtung, zu dem jeder eingeladen ist.

„Für uns Aktive ist die Weihe des Fahrzeugs etwas ganz besonderes: Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man mit Gottes Segen in den Einsatz fährt. Darüber hinaus haben wir alle einen heimatlichen Bezug zur Ödlandwallfahrt. Jeder ist herzlich willkommen“, erklärt Tobias Gerspach im Namen seiner Kollegen.

Die Abteilung

Die Abteilung Niedergebisbach-Hornberg wurde aus zwei Abteilungen im März 2012 zusammengelegt und stellt nach der Abteilung Herrischried die zweitgrößte Wehr der Gemeinde. Aktuell gehören ihr 21 Personen im aktiven Dienst an und sie verfügt über zwei Fahrzeuge, darunter ein 170 PS starkes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W). Letzteres hat die Gemeinde 2015 angeschafft, es erhält am 10. September die Fahrzeugweihe.