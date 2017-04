Herrischried Programm mit moderner Note: Trachtenkapelle Hogschür lädt am 29. April zum Jahreskonzert

Programm mit moderner Note: Trachtenkapelle Hogschür lädt am 29. April zum Jahreskonzert

Die Trachtenkapelle Hogschür lädt am Samstag, 29. April, zum Jahreskonzert in die Rotmooshalle ein. Mit dem Gastchor Querbeet des Gesangvereins Eintracht Herrischried bereiten die Musiker und ihr Dirigent Joachim Wehrle ein vielversprechendes Programm vor.

Herrischried (sha) Die Trachtenkapelle Hogschür lädt an diesem Samstag, 29. April, um 20.15 Uhr zu ihrem Jahreskonzert in die Rotmooshalle ein. Mit dem Gastchor Querbeet des Gesangvereins Eintracht Herrischried bereiten die Musiker und ihr Dirigent Joachim Wehrle ein vielversprechendes Programm vor, das ausgewählte Stücke und moderne Klangerlebnisse bereit hält.

Rund 80 Musiker und Sänger werden zeitweise auf der Bühne stehen: Sie werden alles geben, um den Besuchern einen schönen Abend zu schenken. Seit Januar proben die Mitglieder der Trachtenkapelle Hogschür intensiv an dem Repertoire, das Joachim Wehrle für sie ausgesucht hat. Der junge Dirigent hat diesmal eine ausgewogene Mischung getroffen, die dennoch sehr modern rüberkommt: „Für die Jugend, aber auch für die Älteren ist etwas dabei“, verspricht Wehrle.

Anspruchsvolle, gediegene Stücke wie „Adventum“ (Jared Barnes), „Adiemus“ (Steven Walker) und „Moment for Morricone“ (E. Morricone, Johan de Mey) geben dem Blasorchester im ersten Teil Gelegenheit, mit ihrem Feinschliff und Können zu brillieren. Für die moderne Note sorgt der Popsong „Feeling Good“ (Henk Ummels) mit Sängerin Linda Runge.

Der zweite Teil geht es bedächtiger an: Mit „Dakota“ (von Jakob de Haan) stellen sich die Musiker einer temperamentvollen Filmmusik, bei der Hornliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Wunderschön ist auch „Against all Odds“ (von Phil Collins) mit der Solistin Leonie Schäuble, die im Herbst ihr goldenes Leistungsabzeichen am Saxofon ablegte.

Und was wäre ein Trachtenkonzert ohne Polka? Für den richtigen Blasmusiksound sorgt schließlich der „Tiroler Adler“ (Franz Watz). Der absolute Höhepunkt kommt aber „Show Must Go On“ von Rocklegende Freddy Mercury (Orchester: Ted Parson) zum Schluss: Dabei wird die Hogschürer Trachtenkapelle gemeinsam mit dem Chor Querbeet für ein klanggewaltiges Show-Finale sorgen.

beginnt um 20.15 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.