Herrischried, Wehr Polizei findet Fluchtwagen in Herrischried

Ermittler gehen bei Ladendiebstahl in Wehr von einem Fall erwerbsmäßiger überörtlicher Kriminalität aus. Zeugen sollen weitere Hinweise zu Fahrer von Fluchtauto geben.

Die Polizei fahndet weiter nach dem Fahrer eines grauen Peugots mit VS-Kennzeichen, der nach einem Ladendiebstahl am Dienstag in Wehr die Beute abtransportiert haben soll. Sie geht bei dem Fall von gewerbsmäßiger überörtlicher Diebstahlskriminalität aus. Am Mittwochvormittag war der Polizei nach einem Fahndungsaufruf mitgeteilt worden, dass auf dem Campingplatz beim Bauhof in Herrischried ein Peugeot mit VS-Kennzeichen stehe. Eine Streife stellte fest, dass es sich um das Fluchtauto handelte. Im Auto selbst wurde kein Diebesgut gefunden. Eine Zeugin hatte tags zuvor gesehen, wie gegen 16.30 Uhr einen Mann vom Auto weglief, er hatte eine größere Aldi- oder Lidl-Tasche bei sich. Der Mann wurde später nochmals ohne Tasche nahe der Kreisstraße gesehen. Er wurde wie folgt beschrieben: kleine Statur (zirka 1,60 Meter), untersetzt, dunkle kurze Haare, dunkle Jacke, dunkle Hose. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas über das Auto und dessen Fahrer sagen können. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr entgegen (07762-80780).