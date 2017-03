Herrischried Pfiffiger Chansonabend: Christine Schmidt bereut nichts

Akkordeonistin und Chansonette Christine Schmidt begeistert viele Besucher in der Rotmooshalle in Herrischried. Sängerin gibt unterhaltsame Einblicke in die Facetten der Liebe.

Herrischried (kf) „Ich such nen Mann.“ So in etwa lautet das Motto von Sopranistin und Akkordeonistin Christine Schmid, wenn sie zum Chansonabend lädt. Frech, selbstironisch, witzig – so kommt Schmid bei ihren Auftritten daher. Es geht nicht mit Männern, es geht aber auch nicht ohne. Am Samstag lockte die stimmgewaltige Sängerin mit dem Akkordeon so viele Besucher in den Veranstaltungsraum der Rotmooshalle in Herrischried, dass dieser fast aus allen Nähten platzte. „Ich bereue nichts, mon amour“, lautete der Titel des Abends.

Ein schöner Erfolg für den Arbeitskreis „Kultur uff’m Wald“ des Vereins „Aktiver Hotzenwald“. Organisator Manfred Huber war beim Blick in den Saal sichtlich zufrieden.

Dabei ist Christine Schmid ja eine gute Bekannte in Herrischried. Ein paar Jahre hat sie sich rar gemacht in der Hotzenwaldmetropole, in früheren Jahren gastierte sie aber mehrfach dort. Einem breiten Publikum in der ganzen Region ist sie bekannt für ihre leidenschaftlichen, heiteren und frechen Programme, bei denen sie vor allem die Männerseele gerne von allen Seiten beleuchtet. Man glaubt es kaum, aber selbst das Innenleben eines Mannes hat ganz unterschiedliche Facetten – einige davon ganz böse und lasterhaft, andere aber doch auch leidenschaftlich und betörend.

Die Sängerin Christine Schmid ist herumgekommen in der Welt. Unter anderem in Basel und Paris machte sie ihre Ausbildung, in New Orleans spielte sie beim Jazzfestival. Deutsch, französisch, italienisch sind ihre Sprachen, Chansons unter anderem von Edith Piaf, Patricia Kaas, Helen Vita und aus eigener Feder präsentiert Schmid mit ihrer sehr abwechslungsreichen Stimme. „Weil’s verboten ist“ lautet der Titel eines eigenen Songs. „Ich habe immer gerne die Sachen gemacht, die verboten sind“, erzählt sie dazu. Christine Schmid inszeniert sich auf der Bühne gerne als die verruchte, lasterhafte und männerfressende Vollblutfrau mit Modelmaßen – sie arbeitet tatsächlich auch noch als Model.

In Liedern wie „Der Ritter“ oder „Wo sich’s machen lässt, da soll man’s machen“ von Helen Vita pfeift sie auf Anstand und Moral. Das Leben genießen, ohne Rücksicht auf Verluste ist die eine Seite der Medaille, die Christine Schmid mit ihrem Repertoire frech und lebenslustig präsentiert. Auf der anderen Seite dann aber auch den Schmerz, den ein solches Leben mit sich bringt, wenn man verlassen wird. „Ne me quitte pas“ (verlass mich nicht) von Jaques Brel oder „Mon dieu“ (mein Gott) von Edith Piaf sind Chansons, die diesen Schmerz beschreiben.

„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ von Marlene Dietrich beschreibt das Gesamtprogramm vielleicht am besten. Die Liebe mit aller Lust und allem Leid gehört zu Christine Schmids Programm. Was davon tatsächlich eigene Lebenserfahrung ist und was nur Spiel für das Publikum – wer weiß das schon.

Mit der bittersüßen Liebesgeschichte „Lili Marleen“ von Lale Andersen verabschiedete sich Christine Schmid aus Herrischried. Am Freitag, 31. März, wird die Sängerin im SWR-Fernsehen in der Sendung „Kaffee oder Tee“ zu sehen sein. Dort wird die Chansonette drei Stücke ihrer CD vorstellen, an der sie gerade arbeitet.