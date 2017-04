Herrischried Osterkonzert: Trachtenkapelle Herrischried übertrifft sich selbst

Die Trachtenkapelle Herrischried hat bei ihrem Osterkonzert große Herausforderungen und ein gewagtes Repertoire mit Bravour und Können gemeistert und das Publikum restlos begeistert.

Herrischried (sha) Mit pointierter Klangvirtuosität und fordernden Stücken begeisterte die Trachtenkapelle Herrischried ihr Publikum beim Osterjahreskonzert am Sonntag in der Rotmooshalle. In den dicht besetzten Reihen fanden sich auch Bürgermeister Christof Berger, Diakon Günter Kaiser und die Vorsitzenden Peter Fräßle (Verband) und Peter Matt (Bezirk). Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von den Mitgliedern des Gesangvereins Eintracht Herrischried. Mit Charme und Humor führten Verena Stoll, Klaus Matt und Michael Grieshaber die Gäste ans Programm heran.

Ein äußerst gewagtes Repertoire hatte Dirigent Martin Schmidt da ausgesucht. Hinter den 62 Orchesterspielern lagen viele Wochen harter Probenarbeit. Als die Musiker dann ausnahmslos alle Pointen, Klangfarben und Feinheiten im ersten Programmteil meisterten, meinte man förmlich, den Stein fallen zu hören. Besonders die ersten vier Stücke hatten es in sich: Imposant eröffneten die Posaunen den "Grand March" (von Soichi Konagaya), zu dem die Schlagzeuger ihren Galopp konsequent durchhielten während sich der moderne Marsch Woge um Woge durch die Register zog. Spätestens beim zweiten Stück "Andalusia", mit dem die Spieler ihrem verstorbenen Kameraden Werner Stoll gedachten, kam das südländische Motto anhand der Kastagnetten und des Tamburins durch.

Mit dem "Barbier von Sevilla" übertrafen die Orchesterspieler sich selbst und setzten sich neue Maßstäbe. Ursprünglich ist diese Ouvertüre zur gleichnamigen Oper von Rossini für ein Symphonieorchester geschrieben. Die Herrischrieder Musiker, denen die pure Anspannung ins Gesicht geschrieben stand, interpretierten das Stück aber so gekonnt und punktgenau, dass das Publikum anschließend in tosenden Applaus ausbrach. Mucksmäuschen still musste es dann für die letzte große Herausforderung werden: Zu "Cabo Verde" arbeitete das Orchester einmal mehr seine wundersam breite Klangfarbe heraus, die Gastspieler Christoph Kohlbrenner am Akkordeon vielfacettiert bereicherte. Mal traumhaft zart, wie ein Windspiel, mal lebhaft tanzend wie die Straßen der Insel.

Keine Frage: Nach den Ehrungen (wir berichten noch) und der Pause war es die pure Freude über den "bestandenen ersten Teil", die dem Orchester Flügel verlieh. Mit Leichtigkeit und Stärke gingen da "El mismo Sol" und die Rockballade "Nothing else matters" von der Hand. Schillern durfte jedes Register für sich bei dem Stück "Hootenanny". Einen wirklich "guten Job" attestierte nicht nur Dirigent Martin Schmidt seinem Orchester zu, sondern auch das Publikum. Selbst nach einem fröhlichen Marsch, der musikalisch wieder zurück in heimische Gewässer führte, wurden noch Zugaben nachgefordert.