Herrischried Olaf Boettcher gibt Praxis in Herrischried auf

Herrischried – In der ärztlichen Versorgung auf dem Hotzenwald bahnt sich ein weiterer Einschnitt an: Olaf Boettcher wird in absehbarer Zeit, frühestens 2018, seine Praxis in Herrischried schließen. Seit 25 Jahren arbeitet er dort, aber jetzt kann er seinen medizinischen Dienst nur noch mit Mühe aufrechthalten. "Das Patientenaufkommen ist in diesen Räumen nicht mehr zu bewältigen", erklärte er gestern bei einem Pressegespräch in der Laufenburger Filiale der Praxisgemeinschaft Boettcher & Höller.

Der Allgemeinmediziner spricht von einer "Verdreifachung des Patientenaufkommens in den letzten fünf Jahren in Herrischried". Darauf habe er mit provisorischen Erweiterungen reagiert, mit mehr Räumen und mehr Sitzplätzen im eigentlich für zwölf Personen ausgelegten Wartezimmer, "aber immer noch stehen Patienten im Flur", berichtete Boettcher. Bereits vor zwei Jahren habe er die politischen Vertreter der Gemeinde Herrischried auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, schon damals habe er davor gewarnt, "dass der Standort Herrischried gefährdet ist". Aber: "Es ist nichts geschehen", so Boettcher. Lediglich Rickenbachs Bürgermeister Dietmar Zäpernick habe den Ernst der Lage erkannt und sei mit der Idee einer großen Ärztepraxis im Rathaus auf ihn zugekommen. Boettcher hat zugesagt, da ihn die Lage und das Konzept im Zentrum von Rickenbach überzeugt haben. Bis er und sein Team die sanierungsbedürftigen Räume im Obergeschoss der Verwaltung beziehen können, wird es frühestens Ende dieses, wahrscheinlicher Anfang nächsten Jahres. So lange betreiben Boettcher & Höller eine Zweigstelle in Willaringen, wo sie vor einem Monat die Praxis von Rolf Joist als Übergangslösung übernommen haben.

Mit den drei Standorten und einem rotierenden Personalsystem stößt die Praxisgemeinschaft mittlerweile an ihre Grenzen. "Wir haben ein logistisches Problem mit drei Standorten", erklärte Olaf Boettcher. Mit nur noch zwei, aber den heutigen Ansprüchen entsprechenden Standorten in Laufenburg und Rickenbach "haben wir dann eine überschaubare Infrastruktur", gab er sich gestern überzeugt. Die neue Praxis in Rickenbach würde bis zu 30 Patienten Platz im Wartezimmer bieten, über getrennte Toiletten, einen behindertengerechten Zugang und ausreichend Parkplätze verfügen. "Außerdem halte ich es nicht für unzumutbar, dass die Patienten aus Herrischried nach Rickenbach fahren", so Boettcher.

In der Gemeinschaftspraxis Boettcher & Höller sind neben fünf Ärzten für Allgemeinmedizin drei Assistenten, die eine Fachausbildung absolvieren, tätig. Die Ärztegemeinschaft Boettcher & Höller besteht aus den Fachärzten für Allgemeinmedizin Olaf Boettcher (Lehrbeauftragter der Universität Tübingen und Universität Freiburg), Marc Höller und Birgit Leber (alle drei auch Notfallmedizin), Dieter Höller sowie Sven Kühne (Facharzt für Anästhesie, Schmerztherapie).