Herrischried Ochsen Herrischried: Neuer Pächter in Sicht

Künftige Betreiber derzeit bei Aufräumarbeiten. Haus will deutsch-italienische Küche anbieten

Im Gasthof „Zum Ochsen“ tut sich etwas: Derzeit sind die neuen Pächter mit Aufräumarbeiten und mit der Sanierung der Heizung beschäftigt. Als neuer Pächter und Wirt stellte sich Deme Tafili vor: Der 50-jährige Kroate ist der älteste von vier Brüdern und wird den „Ochsen“ gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Sadri Tafili (43) und seiner Familie leiten.

Einen Eröffnungstermin möchte Tafili noch nicht nennen. Derzeit habe man viel mit den Aufräumarbeiten und der Renovierung der Gaststätte zu tun. Neben einer neuen Heizung und einem neuen Gasherd musste noch einiges mehr auf Vordermann gebracht werden, sodass sich Deme Tafili zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf ein konkretes Öffnungsdatum festlegen kann. „Im Sommer spätestens“, heißt es, soll alles anlaufen. In der Gaststätte möchten die Tafilis eine italienisch-deutsche Küche anbieten; die Zimmer-Vermietung wird sich vorerst auf zehn Betten beschränken.

Dass es sich beim Ochsen um eine „große Hausnummer“ im Ort handele, darüber sei man sich vollkommen im Klaren. Seit mehr als 30 Jahren lebt Deme Tafili in der Region Hochrhein-Hotzenwald. Er arbeitete zwei Jahrzehnte in der Gastronomie, unter anderem in einem renommierten Restaurant in Bad Säckingen und machte sich unter anderem auch im Baugewerbe selbstständig. „Er ist ein Mann, der anpacken kann und seine Sache gut machen will“, sagt sein Bruder Sadri Tafili über ihn.

Mit der Familie Tafili zieht nach mehr als vier Jahren nun wieder Leben in den „Ochsen“ ein. Bürgermeister Christof Berger äußerte kürzlich seine „gute Hoffnung“ über die baldige Belebung der Gaststättensituation im Ortskern von Herrischried. Der Immobilien-Inhaber, der den „Ochsen“ im Juni 2016 ersteigert hat, hält sich eher im Hintergrund und möchte namentlich nicht genannt werden. Bekannt ist nur, dass der Schweizer Investor noch über weitere Immobilien in Luttingen und Bad Säckingen verfügt.

Zuletzt wurde der „Ochsen“ bis zum Ende des Jahres 2012 von dem Pächterehepaar Mitiska betrieben. Seit Januar 2013 stand das mehrstöckige Objekt leer. Seine „große Ära“ erlebte der „Ochsen“ mit Friedrich und Myrta Hauber. Unter ihrer Federführung entwickelte sich der „Ochsen“ zu einer beliebten Station für Bustouristen und trug dank zahlreicher Übernachtungsgäste auch positiv zur Tourismusentwicklung der ganzen Region bei. Als sich Familie Hauber 2008 aus dem Betrieb zurückzog, gelang es nachfolgend kaum noch einem Pächter, an die große Blütezeit anzuknüpfen. Der Glanz vergangener Tage weckt heute noch bei vielen Herrischriedern schöne Erinnerungen.