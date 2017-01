Herrischried Neue Gesichter an der Spitze

Versammlung der Trachtenkapelle HerrischriedHelga Stoll ist neue stellvertretende VorsitzendeAusbildungsgemeinschaft mit positiver Bilanz

Herrischried – Personelle Veränderungen sind im Vorstand der Trachtenkapelle Herrischried zu verzeichnen. In der jüngsten Hauptversammlung am Samstag wurde Helga Stoll zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die bisherige Beisitzerin folgt auf Michael Stoll. Neue Beisitzer sind Roland Kaiser sowie Michael Stoll, der für Christian Huber nachrückt. Im Amt bestätigt wurde Kassiererin Nicole Stoll.

Auf „kein außergewöhnliches, aber ein arbeitsreiches Jahr“, blickte Vorsitzender Klaus Matt in seinem Rechenschaftsbericht zurück. Mit Kinderfasnacht, Osterkonzert, Patrozinium, Dorfplatzkonzerten, Promenadenkonzert in Bad Säckingen, Erntedankfest in Görwihl, Sommerfest in Wieden, Kreistrachtenfest in Höchenschwand sowie Oktoberfest in Engelschwand war der Jahresplan 2016 der Trachtenkapelle gut gefüllt. Nicht vergessen wurde im Bericht das im Oktober stattfindende „Brägelfäscht“, mit dessen Bilanz sich der Vorsitzende sehr zufrieden zeigte. Die beliebte „Kartoffel-Party“ der Trachtenkapelle wird 2017 laut Matt die einzige Veranstaltung mit Festcharakter sein. Die Trachtenkapelle sehe einem Übungsjahr entgegen, in dem es Ziel sei, das „musikalische Niveau“ zu erhöhen.

Dem Dirigenten schien dies sehr aus dem Herzen zu sprechen: Großes Lob zollte Martin Schmidt seinen Schützlingen für die Auftritte beim Osterkonzert, dem Kreistrachtenfest in Höchenschwand sowie beim Sommerfest in Wieden. Besonders angetan zeigte sich Schmidt von der neu einstudierten Formationsaufstellung, die „klanglich eine deutliche Verbesserung bei Auftritten im Freien“ gebracht hätte. Den verbesserten Probenbesuch gegenüber dem Vorjahr nahm Schmidt zwar dankbar zur Kenntnis. Optimierungspotentzal, das er auch auf die Disziplin während der Proben ausgeweitet sehen wollte, sah er aber allemal.

Eine positive Beurteilung erfuhr die Arbeit der Ausbildungsgemeinschaft Bläserjugend Hotzenwald. In Vertretung von Leiterin Nicole Allgaier informierte Michael Kaiser die Versammlung über den Stand des Ausbildungsbetriebes. Fünf Zöglinge der Trachtenkapelle befänden sich derzeit in der Jugendausbildung. Großes Lob zollte Kaiser nicht nur der Tätigkeit von Nicole Allgaier, sondern auch dem hohen Ausbildungsniveau, das durch den Unterricht von Lehrern der Jugendmusikschule Bad Säckingen gewährleistet sei, so Kaiser. Geehrt für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Sandra Stoll.

