Herrischried Nach außerordentlicher Hauptversammlung: Skiclub Hotzenwald startet mit neuer Motivation durch

In der außerordentlichen Hauptversammlung des Skiclubs Hotzenwald ist die Besetzung der Vorstandsämter gelungen. Einige Posten erhalten Verstärkung, was sich nun genau ändert, erfahren Sie hier.

Herrischried (siri) Zur zweiten Hauptversammlung mit Wahlen, einer außerordentlichen, kamen am Samstag knapp 50 Mitglieder des Skiclubs Hotzenwald zusammen – beschlussfähig und motiviert. Denn in der vorangegangenen Hauptversammlung im Mai mussten die Wahlen verschoben werden, da zu wenig beschlussfähige Mitglieder anwesend waren. Die Wahlen gelten für die kommenden neun Monate, dann wird regulär für zwei Jahre wiedergewählt.

"Wir sind erfreut darüber, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt, um mit uns den weiteren Weg zu beschließen", sagte der Vorsitzende Jürgen Kaiser, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen gerne abgegeben hätte. Aber der Abend brachte einige Überraschungen und Neuerungen. Ingrid Grieshaber, als Vertreterin der Gemeinde, übernahm die Wahlleiterung – 14 Ämter standen zur Neu- oder Wiederwahl. Im Einzelnen stehen nun folgende Mitglieder im Vorstand: Jürgen Kaiser (Vorssitzender), Schriftführer Markus Bruttel, Timo Schwarz (stellvertretender Vorsitzender), Alice Schnepel (zweite Beisitzerin), Christa Matt (Kassierer), Daniela Grieshaber (Sportwart Alpin und kommissarisch Snow Board), Max Benz (Jugendvertreter), Walter Freter (Sportwart Radsport), Karl Albiez (Gerätewart), Sabine Kaiser und Daniela Schöneck (Kassenprüfer), Christa Matt, Werner Siebold und Günter Biehler (Ältestenrat) und Sigrid Schneider (Pressewart).

Von Anfang an hatte sich eine rege Diskussion in der Runde entwickelt – soll man die Aufgaben der Vorstands-Posten splitten? Soll man die kommenden neun Monate alles weiterlaufen lassen, um geeignete Leute zu finden für die Posten der beiden Vorsitzenden? Ausschlaggebend für diejenigen, die eigentlich ihre Posten zur Neuwahl freigeben wollten und schließlich doch weitermachen, war der Punkt, dass sich in der Versammlung engagierte Vereinsmitglieder zeigten, die für Unterstützung sorgen werden – sowohl für den Vorsitzenden Jürgen Kaiser, für den neugewählten Sportwart Radsport als auch für den Schriftführer Markus Bruttel, dem nun Kathrin Biehler und Alice Schnepel kommunikative Aufgaben abnehmen werden.

Einige neue Gesichter, neue Ideen, Engagement und Miteinander – das Vorstandsteam ist neu aufgestellt. "Wir sind hoch erfreut, dass wir nun weitermachen können und uns neu finden", sagte Jürgen Kaiser. Denn sicher war eines: Die Projekte und Aktionen des Skiclubs seien Publikums-Magnete, alleine der zurückliegende Mountainbike-Tag verzeichnete etwa 450 Teilnehmer, resümierte Organisator Günter Biehler. Auch die Angebote "Biathlon" und "Mutter-Kind-Turnen" seien zu richtigen "Rennern" geworden.

Der Verein

Der Skiclub Hotzenwald zählt rund 400 Mitglieder, Vorsitzender ist Jürgen Kaiser. Der Verein besteht aus den Abteilungen nordisch, alpin, Snowboard und Bike und bietet neben Sportveranstaltungen Kurse, Ausfahrten und Trainingsmöglichkeiten an. Ab Herbst bis Ostern findet jeden Donnerstag Training für Vereinsmitglieder in der Rotmooshalle in Herrischried statt.