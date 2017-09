vor 4 Stunden sk Herrischried Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen – schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste ein 57 Jahre alter Motorradfahrer am Freitagmittag. Er war zuvor mit einem Auto kollidiert, das auf der Landstraße in Giersbach nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte und die Fahrerin hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen hatte.