Herrischried Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 59-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag gegegn 14.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 151 bei der Abzweigung nach Lindau zwischen Herrischried und Todmoos schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 65 Jährige Frau aus dem Landkreis Lörrach mit ihrem Pkw Suzuki die L 151 von Todtmoos kommend in südliche Richtung. Der 59-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Waldshut befuhr die L 151 hinter dem Pkw der Frau und setzte auf einem geradeaus verlaufenden Stück der L 151 zum Überholen an. Beim Überholvorgang kam es dann zum Sturz des Motorradfahrers, der hierdurch schwer verletzt wurde und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Verkehrskommissariat Waldshut führt die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07751/896 30 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.