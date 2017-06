Herrischried Motocrossfahrer treiben ihr Unwesen im Bereich Atdorf-Hornberg

Motocross-Fahrer sind mit ihren Fahrzeugen durch die Grünflächen im Bereich Atdorf-Hornberg gefahren und eine sichtbare schneise hinterlassen. Landwirte und Förster sind empört über Vorfall, der kein Einzelfall ist. Sie bitten die Bürger deshlab um Mithilfe und die Verursacher zu melden.

Hornberg – Erneut kam es im Bereich Atdorf-Hornberg zu Zerstörungen von Grünflächen durch Motocross-Fahrer, die vergangene Woche quer durch eine Wiese gebrettert waren und eine sichtbare Schneise hinterlassen haben. Förster Werner Gebhardt spricht von einer Modeerscheininung, die in den vergangenen fünf Jahren extrem zugenommen hat. Dieses Verhalten wollen sich die Landwirte und Jäger nicht länger gefallen lassen, wie BLHV-Vorsitzender Christoph Deutschmann und Jagdrevierpfleger Andreas Schupp erklären. Sie wenden sich an die Öffentlichkeit mit der Bitte, die Augen offen zu halten und Verursacher zu melden.

Wie die Motocross- und Enduro-Fahrer lärmend vom Tal herauf kamen und über seine Wiese fuhren, konnte Grundstückseigentümer Christoph Deutschmann, der gleichzeitig Vorsitzender des BLHV-Ortsvereins ist, noch sehen. Er konnte sie auch ein Stück weit verfolgen, bis die Fahrer quer durch den Wald flüchteten, erzählt er. Jedoch handelte es sich bei den Fahrern nicht um Jugendliche vom Hotzenwald. "Die und ihre Fahrzeuge kennen wir", erklärt Jagdrevierpfleger Andreas Schupp. "Außerdem haben die Jungs aus der Umgebung sich einsichtig gezeigt, als wir vergangenen Herbst mit ihnen gesprochen haben" Seither sei es von Herrischrieder Seite zu keinen Vorfällen mehr gekommen, erklärt Schupp.

Es müsse sich um auswärtige Fahrer handeln, etwa aus dem Tal, die den Hotzenwald als Ausflugsgebiet nutzen, mutmaßen Schupp und Deutschmann. Der Vorfall ist kein Einzelfall: Auch in Bergalingen, Willaringen, Öflingen und in Todtmoos können die Förster Werner Gebhardt und Johannes Behringer ganzjährig von Querfahrern berichten. "Das geht schon viele Monate so. Die Polizei weiß Bescheid. Nur ist es kaum möglich die dreckverschmutzten Nummernschilder, die teils abmontiert oder hochgebogen sind, zu erkennen und den schnellen Fahrern auf die Schliche zu kommen", sagt Werner Gebhardt. Die Zulassung mancher Fahrer bezweifelt er. Dabei haben Motorräder im Wald nichts verloren. Fahrer können mit einer Anzeige durch Beamte, Förster und Revierbefugte rechnen, selbst Befugte müssen sich an Tempo 30 halten. "Es ist eine dermaßen unnötige Störung, ohne Verstand und Respekt gegenüber der Natur", sagt Andreas Schupp. Der Lärm verschreckt das Wild in Wald und Flur und gerade jetzt verbergen Rehe ihre frischgeborenen Kitze im hohen Gras in Waldnähe. "Selbst die Raserei im Herbst und Winter hinterlässt Schäden", sagt Werner Gebhardt.

"Wir Landwirte halten uns an so viele Bestimmungen, die an Arbeit und hohe Naturschutzauflagen geknüpft sind, und dann fährt jemand aus Spaß alles zunichte. Ich fühle mich mit Füßen getreten", sagt Christoph Deutschmann und fordert im Namen der Hotzenwälder Landwirte und BLHV-Gruppe, dass dies ein Ende nehmen muss.

Zeugenaufruf

Die Bevölkerung wird gebeten, ihre Beobachtungen zu auffälligen Motocross- und Enduro- und Quad-Fahrern an die Rathäuser oder an die Förster zu melden. Kontakt: Revierförster Werner Gebhardt: 07765/10 54, oder Revierförster Johannes Behringer: 07674/91 00 41.