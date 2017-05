Herrischried Marcus Berger ist der neue Vorsitzende der Hooriwälder

Marcus Berger wurde in der Hauptversammlung der Narrenzunft Hooriwälder Herrischried zum Vorsitzenden gewählt. Seine Vorgängerin Melanie Rufle steht ihm als Stellvertreterin zur Seite. Was die Zunft in diesem Jahr und für die kommende Fasnacht plant, erfahren Sie hier.

Herrischried (psc) Die Narrenzunft Hooriwälder Herrischried hat einen neuen Vorsitzenden. An der kürzlich veranstalteten Hauptversammlung im Gasthof "Kranz" in Segeten wurde Marcus Berger einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er rückte für die bisherige Vorsitzende Melanie Rufle nach. Rufle bleibt weiter im Vorstand als stellvertretende Vorsitzende tätig. Die von Bürgermeisterstellvertreter Helmut Eckert geleitete Wahl ergab sonst keine Veränderungen. Elvira Eberle wurde zur Kassiererin gewählt, sie behält ihr Amt bei, ebenso Tanja Huber als Schriftführerin sowie Antje Berger und Christian Bartholome als Kassenprüfer. Auch Marcus und Antje Berger bleiben Kostümwart. Helmut Eckert bedankte sich bei den Hooriwäldern für deren Aktivitäten und stellte fest, dass diese inzwischen ein großes Programm zu bewältigen haben. "Es ist immer schön, wenn in der eigenen Gemeinde etwas stattfindet", sagte Eckert, und: "Ich freue mich darüber, dass so viele junge Leute im Verein sind."

An der Versammlung waren 14 von 15 Mitgliedern anwesend, somit war der Verein beschlussfähig. Im Jahresrückblick bezeichnete Melanie Rufle die Hooriwälder als "eine gesellige Truppe". Rufle weiter: "Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass wir eine lustige Gruppe sind. Die Leute freuen sich, wenn wir kommen, und über den Schnaps und die Süßigkeiten, die wir verteilen. Ein neues Mitglied, Peter Kohlbrenner, konnten wir dieses Jahr auch gewinnen."

Mehrfach sei der Wunsch geäußert worden, neue Häshosen anzufertigen, oder die bisherigen Hosen anzupassen. Außerdem sollte ein Facebook-Account erstellt werden, um in der Öffentlichkeit mehr präsent zu sein. Zudem wurde beschlossen, für diesen Sommer ein Grillfest oder einen Ausflug zu planen. Im vergangenen Vereinsjahr eröffneten die Hooriwälder die Fasnacht in Begleitung der Hotzenguggis mit einer Kneipentour durch Herrischried. Weiter waren sie am Narrenbaumstellen und Umzug durch Rickenbach dabei. Weitere Aktivitäten der Hooriwälder: Teilnahme am Narrenbaumstellen in Herrischried, Besuch des Dilldappenballs, Teilnahme am Umzug in Wehr, am Kinderumzug durch Herrischried sowie an der Hasler Buurefasnacht.

Für das laufende Jahr haben sich die Hooriwälder einiges vorgenommen. Nach Grillfest oder Vereinsausflug steht die Teilnahme am Kälblefest mit einer Gaudiolympiade beim Energiemuseum in Hottingen im Raum. Die alle ein bis zwei Monate stattfindenden Hoori-Hocks sollen beibehalten werden. Angeschafft werden soll zudem ein klappbarer Bollerwagen, mit dem die Hooriwälder die Süßigkeiten an den Umzügen besser transportieren können. Außerdem sollen T-Shirts mit dem Vereinslogo angeschafft werden. Ein Ziel wird es sein, neue Mitglieder zu werben.