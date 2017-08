Herrischried Künstlerin wirft einen etwas anderen Blick auf Maria

Die Künstlerin Rose Vollmer geht mit ihren Werken der Frage "Maria, was haben wir mit dir gemacht?" nach. Einige ihrer Bilder präsentierte sie im Rahmen des Görwihler Kultursommers in der Ödlandkapelle und in Niedergebisbach.

Herrischried – Im Rahmen des Görwihler Kultursommers 2017 stellte Rose Vollmer am Dienstag zunächst in der Ödlandkapelle und dann in der in Niedergebisbach ihre Bilderzyklen zur Diskussion, musikalisch begleitet von Cellist Dilshod Nazarov und in Niedergebisbach zudem von der „Brass-Connection“ Oberwihl.

Die Bänke der kleinen Kapelle auf dem Ödland waren restlos besetzt zur Eucharistiefeier, die diesen Kultursommertag in Herrischried einleitete. Diese stand, wie der dort gezeigte Bilderzyklus, ganz im Zeichen Marias. Allein in der Ödlandkapelle gebe es sechs Mariendarstellungen, wusste Pfarrer Bernhard Stahlberger zu berichten, im Freiburger Münster „Unserer Lieben Frau“ seien es 154. Diese Bezeichnung Marias finde er persönlich auch die angemessenste, die am wenigsten missbrauchte sozusagen. Vornehmlich zölibatär lebende katholische Geistliche nämlich hätten im Laufe der Zeit so Einiges mit dieser Maria angestellt, und so lautete auch der Titel von Rose Vollmers Zyklus „Maria, was haben wir aus Dir gemacht“. Maria geriet ins Räderwerk der Geschichte, wurde beispielsweise als Stillende mit bloßen Brüsten dargestellt, ihr wurden Erscheinungen und Heilungen zugesprochen, sie wurde immer wieder zum Denkmal erhoben.

„Was wir von Maria definitiv wissen“, erklärte Rose Vollmer provokant, „ist, dass sie mit etwa 13 Mutter wurde und dass man ihren Sohn umgebracht hat, als er um die 30 war“. In den Darstellungen werde sie auf einen Thron gehievt, das Leid und die Qualen hingegen, die sie dabei empfunden haben muss, würden hinten angestellt. Gerade das aber habe Maria ihr näher gebracht. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass sie als ledige Schwangere gesteinigt worden wäre, hätte Josef nicht zu ihr gehalten.

Was man aus Maria gemacht habe, das habe sie ins Bild zu bringen versucht, erläuterte Rose Vollmer. Ihre vier in der Kapelle gezeigten Arbeiten sind allesamt Collagen. Sie hat dafür alte Bilder zerrissen und sie vor gemaltem Hintergrund neu zusammengesetzt. Dieser Hintergrund ist in zwei Bildern in Blau gehalten, der Farbe, die der Mantel Marias als Himmelskönigin meist symbolisch hat. Das kraftvolle Rot ihres Kleides symbolisiert dagegen ihren Lebenswillen, und dieses Rot prägt auch neben dem Blau die beiden Bilder. Im einen ist sie zerrissen, aufgespalten in die Bestandteile, die man jeweils an ihrer Person hervorgehoben hat, im anderen ein Gefäß, in das Gottes Wort gelegt wurde, das aber auch zerborsten, in sich verschoben ist. Ein weiteres Bild stellt sie auf goldenem Sockel dar, aber mit einer schmerzhaft gezackten Krone, im vierten schließlich wird sie als zwischen Licht und Dunkel stehendes Denkmal dargestellt.

An die Erläuterungen Rose Vollmers schloss sich eine rege Diskussion an. Darin wurde beispielsweise die Frage gestellt, warum gerade dieses ganz normale junge Mädchen zur Gottesmutter auserkoren worden war. Maria sei hellhörig gewesen für die Botschaft, und sie habe aus freien Stücken ja gesagt dazu, mit allen möglichen Konsequenzen, lautete eine mögliche Antwort. Zu dem, was sie ist, wurde sie erst durch das Leben und das Leiden ihres Sohnes. Auch dass sie für die Gläubigen einen milden Ausgleich darstellte zum früher sehr strengen Gottesbild, könnte einer der Gründe sein für ihre weitreichende Erhöhung.

Nach der kurzen Wanderung vom Ödland zur Kapelle in Niedergebisbach, wo die ortsansässigen Frauen des Gemeindeteams schon einen Apéro vorbereitet hatten, fragte Rose Vollmer dann anhand von drei Gemälden „Wo finde ich die Einsicht“. Liegt sie in der fortlaufenden Linie der Zeichnung eines menschlichen Umrisses, in dem Rot-Blau-Arragement, das an die Mariendarstellungen in der Ödlandkapelle erinnert oder in dem Geäst inmitten erdiger, gebrochener Farben, die mit der Grablegung korrespondieren, die an dieser Stelle immer hängt? Ihre eigene Antwort gab die Künstlerin mit einem sinngemäß zitierten Bibelvers, in dem es heißt, man müsse einfach warten, eines Tages trete man vor die Türe und habe sie gefunden.

Die Brass-Connection Oberwihl und Cellist Dilshod Nazarov begleitete diese Station des Kultursommers musikalisch.