Herrischried Krankenpflegeverein Herrischried hat sich aufgelöst

Die Auflösung des Krankenpflegevereins Herrischried ebnet den Weg für den geplanten Caritativen Förderverein Hotzenwald. Das Vereinsvermögen soll an den neuen Verein gehen, auch die bisherigen Mitglieder sollen dem neuen Verein beitreten.

Herrischried (csi) Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gründung des Caritativen Förderverein Hotzenwald ist getan: In der Versammlung des Krankenpflegevereins Herrischried wurde die Auflösung des Vereins beschlossen – ein formaler Schritt, um den Weg für einen gemeinsamen Förderverein auf dem Hotzenwald frei zu machen.

Im Rahmen des Zusammenschlusses der katholischen Pfarrgemeinden auf dem Hotzenwald zu einer Seelsorgeeinheit und der Ausweitung des Engagements der Sozialen Börse Görwihl auf Herrischried und Rickenbach stand auch ein gemeinsamer Caritiativer Förderverein für die drei Hotzenwaldgemeinden zur Diskussion. Die Bemühungen um einen gemeinsamen Förderverein standen daher im vergangenen Jahr im Mittelpunkt auch der Tätigkeit des Krankenpflegevereins Herrischried, berichtete der Vorsitzende Manfred Krüger. Eine ursprünglich angestrebte Fusion der Krankenpflegevereine Rickenbach und Herrischried mit dem Caritativen Förderverein Görwihl war indes aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Nach intensiver Beratung durch das Erzbischöfliche Ordinariat stand fest, dass für die Verwirklichung eines gemeinsamen Caritativen Fördervereins für den ganzen Hotzenwald drei Schritte erforderlich sind. Am Anfang stand eine Änderung der Satzung des Caritativen Fördervereins Görwihl dahingehend an, dass der Förderverein künftig eine in der gesamten katholischen Pfarrei St. Wendelinus Hotzenwald tätige Einrichtung ist. Diese Satzungsänderung sowie eine Umbenennung des Caritativen Fördervereins Görwihl in Caritativer Förderverein Hotzenwald erfolgte kürzlich.

In einem zweiten Schritt gilt es, die beiden Krankenpflegevereine Herrischried und Rickenbach aufzulösen. Bevor die Mitglieder des Herrischrieder Vereins jedoch die Auflösung beschlossen, stand noch eine Satzungsänderung an. Denn laut ursprünglicher Satzung fällt das Vereinsvermögen im Falle der Auflösung der Pfarrgemeinde zu. Dies ist jedoch nicht im Sinne der Mitglieder des Vereins, daher wurde per Satzungsänderung festgelegt, dass das – nicht unbeträchtliche – Vereinsvermögen dem neu zu gründenden Caritativen Förderverein Hotzenwald zufällt. „Der Verein stirbt nicht mit der Auflösung, diese ist eine reine Formalität, die Arbeit geht weiter“, betonte Krüger. Allerdings müssen die Mitglieder des bisherigen Krankenpflegevereins dem Caritativen Förderverein beitreten, die Mitgliedschaft geht nicht automatisch über. Krüger verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass alle Mitglieder diesen Weg gehen werden. Die Auflösung der beiden Krankenpflegevereine muss dann noch vom Erzbischöflichen Ordinariat genehmigt werden. Als letzter Schritt steht die Gründung des Gesamtvereins an, die konstituierende Sitzung mit Vorstandswahlen findet am 5. April statt.

Der Verwaltungsbeauftragte der Pfarrgemeinde St. Wendelinus, Johannes Hermann, erklärte, auch der Caritative Förderverein Hotzenwald werde soziale Projekte (keine Einzelpersonen) unterstützen. Als Hauptprojekt nannte er die Soziale Börse/Nachbarschaftshilfe Hotzenwald. Ideen für weitere zu unterstützende Projekte seien erwünscht, fuhr er fort.

wurde 1976 gegründet, ihm gehörten zuletzt 85 Mitglieder an.