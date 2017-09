Herrischried Konzert im Klausenhof: Etwas Country steckt in jedem Lied

Konzert im Klausenhof: Etwas Country steckt in jedem Lied

Wie vielfältig Country-Musik sein kann, haben Christina und Tobias Scholz bei ihrem Konzert im Wagenschopf des Klausenhofs in Großherrischwand gezeigt. Vor allem der warmen und kräftigen Stimme von Christina Scholz konnte sich das Publikum nicht dentzeihen.

Herrischried (akm) Umgeben von Publikum in zumeist zünftigem Western-Outfit lieferte das Duo Christina und Tobias Scholz aus Bad Säckingen am Samstagabend auf dem Hotzenwald ein buntes Programm ihrer Coversongs. Waren sie als Country & Western-Band angekündigt, wurde im voll besetzten Wagenschopf des Klausenhofes in Großherrischwand schnell klar: Vor der warmen, kraftvollen Stimme von Christina Scholz ist kein Song sicher.

Natürlich waren Westernsongs der Schwerpunkt des Repertoires. Dem Dielenboden war schnell anzumerken, dass der Groove von Schlagzeug, Cajon und Westerngitarre dem Publikum in Fleisch und Blut übergeht. Für Country schlägt das Herz des Geschwisterpaares, für die die gemeinsame Musik seit zwei Jahren Hobby und Geschenk ist. Beide haben in ihren Teenager-Jahren ihr erstes Instrument geschenkt bekommen und seitdem bei verschiedenen Anlässen frisch und frei von der Leber weg das gespielt, was ihnen Freude macht.

Mit dieser Freude geht an diesem Abend das Publikum mit, singt mit und gibt erst nach der dritten Zugabe die Band frei. Im ersten Block überwiegen die Klassiker des Country, aber auch ein Medley aus Songs der 90er Rock- und Popjahre groovt durch den Raum. Immer wieder ist es die Stimme von Christina Scholz, der man sich nicht entziehen kann: mal dunkel und fast jazzig, dann wieder klar und voll durch alle Lagen. Sie ist es auch, die den sonst sehr originalgetreuen Coversongs eine eigene Note gibt. Und wer geglaubt hat, man kann Nenas „99 Luftballons“ nicht auf „Country" singen, wird schmunzelnd eines Besseren belehrt.

Das Duo hat keine Berührungsängste, im zweiten Block alle Lieder anderer Künstler, die ihnen gefallen, selbst zu interpretieren: Sting, 4NonBlondes, Andreas Gabalier, AC/DC, Christina Stürmer, Marius Müller Westernhagen und viele mehr. Bei Tom Petty’s „Free Falling“ und Clearwater Revival‘s „Proud Marry“ läuft das Duo zu Höchstform auf. In der lockeren Atmosphäre aus Spielfreude und Authentizität lacht man gemeinsam über kleine Patzer und groovt sich ein. Der Aktive Hotzenwald als Organisator des Konzerts gab einem jungen Duo die Chance, dem bunt gemischten Publikum zu zeigen, was in ihm steckt. Bitte mehr davon.