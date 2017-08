Herrischried Kakerlaki in Feierlaune: Clowns Beppo und Ferdinand feiern ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum

Clowns Beppo und Ferdinand treten seit 25 Jahren auf. Zum Jubiläum präsentieren sie das Beste aus ihren Programmen.

Herrischried (kss) Frisch und spritzig wie am ersten Tag präsentierte sich das Clowntheater „Kakerlaki“ zum 25-Jährigen unter anderem im Vortragsraum der Herrischrieder Rotmooshalle. 25 Jahre beste Unterhaltung, nicht nur für die Kleinen, haben der lustige Beppo alias Roland Kurz und Uwe Spille, der schöne Ferdinant, in den Sommerferien in Verbindung mit dem Jugendreferat in Waldshut auf ihren Tourneen inzwischen geboten, und manch ein Erwachsener, der mit seinen Kindern zu der Veranstaltung gekommen war und sich an diesem Montagnachmittag in Herrischried köstlich amüsierte, hat schon als Kind über die Späße der beiden Clowns gelacht und konnte die fröhlichen eingängigen Lieder der beiden Spaßvögel im Geiste noch heute mitsingen.

Wie immer schminken sich die beiden zu Beginn auf offener Bühne, wobei gleich klar wird, Ferdinant ist der selbstverliebte Chef und Beppo der Gefolgsmann, der indes seinen Partner gewitzt immer wieder reinlegt und damit auf den Boden zurückholt – nicht ohne sein treuherziges „ausgerutscht“ als Entschuldigung hinterherzuschieben. Die Highlights aus ihren fünf Jahr für Jahr im Wechsel präsentierten Programmen haben sie zum Jubiläum mitgebracht. Dazu gehören Beppos Riesenseifenblasen ebenso wie die Mitmachgaudi auf der Reise in den afrikanischen Urwald, die Zauberkunststücke ebenso wie die im Wortsinn hammermäßige Performance zum Programmschluss.

Beppos wortspielerische Verdeutlichungen zu Ferdinants Gesten wie „buffta, buffta“, „wutt, wutt“ oder „xi, xi“ erregen noch dieselben Heiterkeitsausbrüche wie vor 25 Jahren, und auch, dass er seinen Herrn und Meister mit perfider Regelmäßigkeit missversteht, erzeugt nach wie vor bei den Kids fröhliches Gelächter. Dass bei diesem „höheren Blödsinn“, wie Ferdinant die Gags liebevoll bezeichnet, das Meiste misslingt und auch die Zaubertricks leicht durchschaubare Vortäuschungsmanöver sind, finden alle großartig. Begeistert machen sie nahezu unaufgefordert mit, und auch Freiwillige, die als Assistenten auf die Bühne kommen, erspäht Beppo immer sofort.

„Was sich geändert hat, das ist, dass immer jüngere Kinder kommen, und auch, dass mehr Erwachsene mit dabei bleiben, darunter teilweise auch Männer“, weiß Uwe Spille zu berichten. Und damit hat er eindeutig Recht. An diesem Nachmittag in Herrischried jedenfalls verwandelten sich die Erwachsenen genauso begeistert in brüllende Löwen, trötende Elefanten, keckernde Affen und schreiende Papageien wie die Kinder, und Tarzan und Jane bekamen für ihren Einsatz gar den verdienten Sonderapplaus.

Aus den Kassetten, die Beppo und Ferdinant am Ende der Veranstaltung als Erinnerung verkauften, sind mittlerweile CDs geworden. Die finden aber immer noch regen Zuspruch, ebenso wie der Zulauf im Blick auf die gesamte Show nie eingebrochen ist. Schließlich kommen im periodischen Wechsel immer wieder neue Kinder, und ihre Freude an den Späßen von Beppo und Ferdinant ist auch in Zeiten des Smartphones ungebrochen. Eine Neuerung gibt es aber doch: Vor allem Beppo wird nach der unterhaltsamen Stunde gern belagert und um ein Selfie gebeten.