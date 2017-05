Herrischried Junges Talent am Klavier: Melanie Schneider aus Herrischried überzeugt mit ihrem Können

Früh übt sich, wer eine Meisterin werden will. Melanie Schneider hat schon mit zehn Jahren ein erstaunliches Niveau erreicht.

Herrischried (sha) Beim diesjährigen Landeswettbewerb "Jugend musiziert" erreichte Melanie Schneider aus Herrischried am Klavier den zweiten Platz. Im Februar machte die Zehnjährige auf Kreisebene bereits den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Mit drei anspruchsvollen Stücken überzeugte sie die Jury von ihrem Können.

Wenn sie Klavier spielt, klingt es schon ganz wie bei den Großen, dabei hat Melanie Schneider einfach nur Spaß an der Musik. Das sieht man ihr auch an: Auf die Stunden bei ihrer Klavierlehrerin Greta Knoll (Görwihler Musikschule), bei der sie vor zwei Jahren angefangen hat Klavier zu lernen, freut sich Melanie jedes Mal schon im Voraus. Sorgsam bereitete Lehrerin Greta Knoll Melanies erste Teilnahme an dem Wettbewerb vor. Greta Knoll veranstaltete sogar einige Konzerte und verschiedenen Kliniken und Seniorenstiften, um ihrer Schülerin die Bühne nahe zu bringen. "So konnte ich besser mit dem Lampenfieber umgehen", erinnert sich Melanie. Mit den Stücken "Sonatine" (Muzio Clementi), "Novelette" (Dmitri Kabalewski) und "Le Petit Nègre" (Claude Debussy) überzeugte Melanie Schneider dann nicht nur die Jury auf Kreis-, sondern auch auf Landesebene. "Damit habe ich nicht gerechnet. Ich freue mich sehr", sagt die junge Klavierspielerin. Täglich übt sie daheim eine halbe Stunde, meist mit ihrer jüngeren Schwester zusammen. "Melanie hat einen ausgeprägten Sinn für die Musik. Ihre Hände koordiniert sie am Klavier gut zueinander. Über beide Preise darf sie wirklich stolz sein", freut sich ihre Lehrerin Greta Knoll.

Melanies musikalisches Talent stammt nicht von ungefähr: auch ihr Vater spielt schon lange Jahre bei der Trachtenkapelle Herrischried mit. Kürzlich kam auch bei Melanie der Wunsch auf, Posaune zu lernen.

Jetzt besucht sie zudem die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. Auch neben der Schule bleibt noch genügend Zeit für "ihre Musik", nickt sie. Die möchte sie am liebsten nie aufgeben.